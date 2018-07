“Teresa l’ho ammazzata io”. Un lago di sangue, coltello nella gola. Marito assassino

Ancora una donna uccisa. Ancora una violenza folle e ingiustificata. Non si ferma la scia di sangue che vede vittime le donne. A cadere sotto i colpi di una lucida pazzia è stata Teresa Russo, 57enne originaria di Novoli, uccisa a Trepuzzi piccolo comune di 15mila abitanti in provincia di Lecce. Un delitto raccapricciante, la donna infatti è stata ammazzata con una coltellata al collo. A rendere la storia ancora più drammatica, il fatto che ad ucciderla sia stato il marito che in un primo momento si era reso irreperibile. Nel giro di poco tempo, però, i carabinieri lo hanno rintracciato e portato in caserma.«Sono stato io ad uccidere mia moglie»: con questo biglietto lasciato davanti alla caserma dei carabinieri il marito di Teresa Russo si è autoaccusato del delitto, prima di tentare la fuga. L'uomo, Michele Spagnuolo, di 77 anni, anche lui come la moglie sordo, aveva annunciato la sua decisione di fare "una pazzia" con un video-messaggio inviato ieri ad una amica. (Continua dopo la foto)



La coppia si stava separando. L'omicidio è avvenuto in cucina, al civico 8 di via Papadia, nell'abitazione al piano terra della palazzina.Il delitto sarebbe maturato nel corso di una lite in casa tra i due, entrambi sordomuti. La donna è stata sgozzata con un grosso coltello. La vittima è stata ritrovata sul pavimento della cucina, riversa in una pozza di sangue. Stando ad alcune testimonianze, nel primo pomeriggio i vicini hanno sentito un tonfo: qualcuno ha cercato di capire da dove provenisse il rumore.

Ma visto che in quel momento c'erano dei lavori in corso in strada, hanno pensato che venisse da lì. Sembra che tra i due il rapporto fosse teso da tempo: c'era infatti in atto una separazione. I primi 6 mesi del 2018 hanno visto una nuova impennata dei femminicidi: sono infatti già 44 le donne uccise dall'inizio di gennaio alla fine di giugno, con un aumento percentuale del 30% rispetto al 2017. È l'associazione Sos Stalking a stilare ancora una volta il tragico bilancio: nel 2017 hanno perso la vita 113 donne.

Due di queste erano in procinto di diventare madri e i rispettivi feti, di 5 e 6 mesi, sono morti con loro. A uccidere sono stati, nella quasi totalità dei casi, mariti, compagni o ex, incapaci di accettare la fine della relazione o la volontà della ex compagna di volersi ricostruire una vita al di fuori della coppia. I numeri subiscono leggere variazioni di anno in anno, ma la strage non accenna a placarsi: nel 2016 in Italia sono state uccise 115 donne, il 2015 ha visto 120 vittime, 117 donne sono state uccise nel 2014 e ben 138 nel 2013.

