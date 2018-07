“Puntura devastante”. È l’incubo dell’estate 2018, a Roma è già boom di ricoveri

Piccolo, giallognolo e apparentemente innocuo. Ma non è così. E bisogna fare molta attenzione, perché anche un sola puntura potrebbe costare carissimo. Dalla necrosi dei tessuti alla morte se non trattato in tempi brevi. La difficoltà, molte volte, sta proprio nel riconoscere i sintomi che, spesso, collimano con quelli di altre patologie. Spesso infatti, chi viene morso dal ragno violino, non se ne accorge nemmeno. In questi giorni i casi stanno aumentando: del resto questa è la stagione preferita del cosiddetto “ragno violino”, in quanto calda e afosa. Il ragno spopola infatti sia nelle aree di campagna sia in città. Si annida spesso nei solai così come nelle scarpe e in luoghi appartati e protetti. Come sta accadendo ora nella zona di via Ardeatina e via Laurentina dove vicino alle aree residenziali ci sono ampi spazi verdi. «È una brutta bestia: se vuole, sa far male – spiega l’infettivologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. (Continua dopo la foto)



Poi continua: «Generalmente non attacca perché tende a restare in disparte ma, se si incattivisce, è pericoloso. Un suo morso può portare prurito e arrossamenti ma anche allergie e bruciori. Non solo, se intervengono batteri anaerobi si possono anche creare danni alla cute, danni muscolari e ai reni. I sintomi si manifestano entro due giorni dalla puntura: a quel punto è indispensabile correre in ospedale. È importante prendere l’animale, anche morto e schiacciato».

E ancora: «E fargli una foto per mostralo poi al medico a cui ci si rivolge. Il mio consiglio è di andare subito in una struttura ospedaliera con un centro anti-veleni».Lo scorso aprile, vittima di un ragno violino era stato un uomo di Terni di 59 anni. «Tutto è cominciato mentre facevo dei lavori a casa - racconta il 59enne. Ho infilato le mani in un sacco di gesso, ho visto un piccolo ragno sul braccio e l’ho subito tolto. Non ho sentito dolore e non gli ho dato peso».

Dopo un paio di giorni si erano formate due piccole croste a distanza di due centimetri l’una dall’altra, ma non avrei immaginato che quello sarebbe stato solo l’inizio di un calvario. Se fosse andata bene avrei rischiato l’amputazione del braccio ma il veleno che era andato in circolo stava per intaccare fegato e cuore. Non è stato semplice risalire all’origine della patologia - racconta il 59enne - i medici, visto il lavoro che svolgo, mi hanno fatto una serie di domande per capire quale tipo di contatti avessi avuto negli ultimi tempi. Poi si sono accorti del morso e mi hanno salvato la vita».

