Come bloccata. È rimasta così, in acqua, una bagnante ferrarese che si trovava in vacanza sul litorale di Comacchio, a Lido Volano. Si chiamava Maria Baccarelli e stava nuotando a fianco del marito a pochi metri dalla riva quando, all'improvviso, si è sentita male. Pochi attimi ma fatali: Maria è morta così, sotto gli occhi del marito. La vacanza al mare della coppia si è trasformata in tragedia sabato scorso, 14 luglio 2018. Come ricostruito da alcuni testimoni, i due, marito e moglie, stavano passeggiando in mare, nell'acqua dove toccavano con i piedi, poi, forse e all'improvviso, hanno avuto a che fare con una profondità del fondale inaspettata, dunque hanno iniziato a nuotare fin quando è sopraggiunto il malore che si è poi rivelato fatale. E per la donna i soccorsi, prima da parte dei bagnini poi da parte degli operatori sanitari subito accorsi sul posto, si sono rivelati inutili. Era stata allertata anche l’eliambulanza di Ravenna, ma non c'è stato più nulla da fare. (Continua dopo la foto)



Vani i tentativi disperati del personale paramedico di rianimarla. Alla fine agli operatori non è rimasto altro da fare che constatare il decesso della donna. La vittima, l'ultima in ordine di tempo in quello che è già un lungo e triste bilancio dell'estate 2018, si chiamava Maria Baccarelli. Aveva 74 anni e a Ferrara, dove gestiva insieme al marito Rolando una nota pizzeria in una via del centro, era molto conosciuta.

"È stato terribile – ha commentato un'amica della vittima -, avevamo cominciato a passeggiare lungo la riva, poi Maria con il marito ha proseguito in acqua. Chissà cosa è successo. Forse si sono imbattuti in una buca". Il bagnino della spiaggia dove si è consumato il dramma, invece, ha spiegato che "la signora stava nuotando a rana, ma appena ha afferrato la ciambella si è immobilizzata".

Appresa la notizia della morte improvvisa di Maria Baccarelli, è arrivato il messaggio di cordoglio da parte dell'Ascom Confcommercio Ferrara: “È stata un figura di brava imprenditrice, un autentico esempio”, ha commentato il presidente provinciale Giulio Felloni. Per il direttore generale Davide Urban “il centro storico perde una operatrice brava e capace”.

