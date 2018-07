“Volevo ammazzarmi, la finestra era già aperta”. Ivana Spagna, cosa è successo

Un'icona della musica non solo italiana, ma di tutto il mondo, con quasi 12 milioni di dischi venduti a ogni latitudine, 5 partecipazioni al Festival di Sanremo, un Festivalbar vinto e il lusso di superare in classifica miti sacri come Madonna e Michael Jackson grazie alle sue hit come Calle Me e Il Cerchio della Vita. Un mito immortale quello di Ivana Spagna, 62 anni, che dopo una pausa si è detta alla ricerca di nuove melodie e che, in un'intervista concessa a Paola Pellai per Libero Quotidiano, ha parlato del suo passato e in particolare di un momento davvero buio in cui la sua mente è stata sfiorata anche dal peggiore dei pensieri: quello del suicidio. "Sono l'antidiva per eccellenza - ha esordito la cantante - ho sempre voluto cantare e basta. E per riuscirci ho fatto la gavetta, quella tosta. Per 12 anni col mio gruppo ho lavorato duro nelle discoteche. Caricavo e scaricavo il furgone, montavo gli impianti, pulivo il palco prima e dopo e cantavo per 6 o 7 ore". (Continua a leggere dopo la foto)

"Vivevamo a Borghetto - prosegue Ivana - una frazione di 300 anime di Valeggio sul Mincio, nel veronese. Mamma Gemma e papà Teodoro si sono sacrificati per me e mio fratello Giorgio, insegnandoci che l'onestà, il rispetto e l'amore sono il cibo che nutre anche nei giorni magri. Mio papà si è ritrovato a fare l'operaio nel caseificio di cui, in origine, era proprietario. Si è umiliato e si è riempito di debiti per non farci mancare nulla". La svolta arrivò nel 1986 con Easy Lady, snobbato inizialmente dalle etichette italiane. (Continua a leggere dopo la foto)

"Per caso 10 copie - spiega la Spagna - sono finite in Francia scatenando il putiferio. Tutti lo chiedevano nei negozi, iniziammo a stampare a raffica: 500, 1000, 1500 copie... Non ci stavamo più dietro, ma a quel punto avevamo la coda per chiederci un contratto e firmammo con la Sony". Una donna molto legata alle sue origini che visse momenti terribili quando, dopo aver perso il padre, venne a mancare anche la madre: "Ero in tournée, non potevo annullarla, perché non potevo far perdere il pane a chi lavorava con me. Sono andata avanti a 4 Tavor per notte, alla fine del tour ero debilitata nell'anima e nel corpo". (Continua a leggere dopo la foto)

"Mi sono chiusa in me stessa, volevo farla finita. Incrociai lo sguardo di una mia gattina che, aprendo la finestra, sembrava chiedermi con chi sarebbe rimasta. Capii che il mio gesto avrebbe ferito le persone amate" conclude Ivana, raccontando di quegli attimi terribili. Sanremo di nuovo, in futuro? Non è da escludere: "Sarebbe meraviglioso. Se mi salta fuori un pezzo che mi prende il cuore, ci provo".

“Vedo i fantasmi e posso prevedere i terremoti”. Ivana Spagna choc. La cantante spiega tutti i suoi ‘superpoteri’ lasciando sbigottiti i fan