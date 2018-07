“Amore, sto tornando”. L’ultimo sms alla ragazza. Poi, ecco cosa è successo a Matteo

Ha staccato da lavoro la notte fra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio. Ha telefonato alla fidanzata come era solito fare e poi è sparito. Sono ore d'ansia per la famiglia e gli amici di Matteo Barbieri, ragazzo romano di 19 anni residente ad Anguillara Sabazia che nei giorni scorsi ha fatto perdere le proprie tracce. Con il telefono spento dalla mattina di giovedì, i familiari hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. Ultimo avvistamento in un ristorante alla Balduina, dove il giovane aveva appena terminato il turno di lavoro come cameriere. Matteo, proveniente da una famiglia di Roma Nord, nella tarda serata di mercoledì scorso - 11 luglio - aveva appena staccato dal ristorante I Capperi alla Balduina, dove lavora come cameriere, e come sempre aveva detto alla fidanzata, Diana, che l'avrebbe contattata una volta giunto ad Anguillara. Da quel momento, però, del ragazzo e della sua moto, una Honda CB 500 Abs targata EL28415, è sparita ogni traccia. (Continua a leggere dopo la foto)



''Matteo raggiungeva Anguillara prendendo la Braccianense dalla Cassia Vecchia e quando arrivava eravamo soliti scriverci nuovamente o chiamarci. Ma l'altra notte nulla, non ha mai risposto al telefono. Io non ho chiuso occhio. La mattina dopo, con il coinquilino, abbiamo avvisato i genitori. Viviamo nell'angoscia - spiega disperata la ragazza - Abbiamo percorso e ripercorso tutta la strada che Matteo faceva abitualmente, abbiamo girato tutti gli ospedali, ma senza esito''. Al momento della scomparsa Matteo era vestito con un giacchetto da moto colore nero, una maglietta grigia, un paio di pantaloni scuri e scarpe da ginnastica nere. Il giovane indossava un casco da moto con strisce arancioni.

"Da questa notte – si legge nell'appello lanciato su Facebook – non si hanno più notizie di Matteo Barbieri. Si è visto uscire da lavoro: ristorante ‘Capperi' in zona Balduina per dirigersi a casa in zona Anguillara senza mai rientrare. Viaggia sulla moto HONDA CB500 ABS targata EL28415 colore rosso metallizzato. Se qualcuno ha notizie per favore contattate e condividete per aiutarci a trovarlo”. Sul sito di ''Chi l'ha visto?'' è stata pubblicata la scheda con le informazioni sul ragazzo: Matteo Barbieri, 18 anni, vive ad Anguillara Sabazia (Roma). Mercoledì 11 luglio ha parlato al telefono con la madre dicendole che si sarebbero visti la domenica seguente. L'amico con cui vive lo ha visto uscire alle 16:30 per recarsi al lavoro, in un ristorante di Roma, nel quartiere della Balduina. È uscito in moto.

Alle 23:43 la madre ha ricevuto un suo sms di buona notte. I colleghi di lavoro lo hanno visto uscire dal ristorante alle 00:36. Allo stesso orario la fidanzata ha ricevuto un suo sms: il ragazzo la informava che aveva appena terminato il turno di lavoro. A casa però non è mai rientrato e dalle 2 di notte del 12 luglio non ha più risposto al telefono. La sua moto, una HONDA CB 500 ABS, targata EL 28415, non è stata ritrovata. Alto circa 1,75 sul lato destro del collo ha delle cicatrici conseguenza di un incidente stradale. Decine gli appelli lanciati sui social media anche dalle sue insegnanti.

