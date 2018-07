“Attenta!”. Il dramma sul belvedere: è successo sotto gli occhi dei passanti

Una quarantottenne è precipitata dal belvedere nel centro storico di Campli, perdendo la vita. È accaduto intorno alle 12 di domenica 15 luglio. Una squadra dei vigili del fuoco di Teramo con tre automezzi operativi, di cui uno provvisto di gru di sollevamento, è intervenuta per effettuare il soccorso. Un vigile del fuoco, assicurato al cavo del braccio della gru ed impiegando delle tecniche S.A.F. (tecniche di soccorso di derivazione Speleo Alpino Fluviale), si è calato nel punto in cui era visibile, tra la vegetazione, il corpo di una donna, A.M. di 48 anni, di origini rumene ma residente a Campli ed attualmente domiciliata nella frazione di Sant’Onofrio. La donna è precipitata dal belvedere nel centro storico di Campli, nel tratto retrostante la stazione dei carabinieri, da un’altezza di circa 10 metri. L'operatore Saf dei vigili del fuoco, assicurato al cavo della gru, è sceso nel dirupo con una barella toboga e ha recuperato il corpo della donna per riportarlo al livello stradale e trasportarlo all'obitorio dell'Ospedale Mazzini di Teramo, dove attualmente si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. (Continua a leggere dopo la foto)



Sul posto sono intervenuti anche personale della polizia locale e i carabinieri della locale stazione, per accertare le cause del decesso, che potrebbero essere collegate a un gesto volontario della donna. Il volo è avvenuto da un'altezza di circa 10 metri dal tratto retrostante la stazione dei carabinieri. Qualche anno fa una ragazza di Firenze è precipitata dal belvedere mentre stava visitando un evento organizzato dal Comune. La fiorentina di 37 anni, Veronica Locatelli, era andata al Forte dov’era in corso una festa per l’inaugurazione della mostra del fotografo David La Chapelle e la struttura era molto affollato.

Ma proprio nel mezzo della serata è successo il tragico incidente. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Il 3 settembre del 2006, a Forte Belvedere era avvenuto un incidente analogo. Un ragazzo romano di 20 anni, Luca Raso, era caduto da uno dei bastioni ed era morto. Raso era in vacanza con un gruppo di amici che sono stati testimoni della disgrazia.

La ragazza stava camminando sul prato del Forte Belvedere, dirigendosi verso i camminamenti esterni che guardano il giardino di Boboli. È qui che un addetto alla sorveglianza l’ha notata e ha subito tentato di avvisarla della situazione di potenziale pericolo un attimo prima che la vittima precipitasse nel vuoto. La vittima, al momento dell’incidente era sola, ma, secondo quanto appreso, si era recata al Forte Belvedere con il fidanzato ed alcuni amici. Il decesso è avvenuto poco prima delle due per trauma cranico e arresto cardiocircolatorio.

