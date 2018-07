“Povero bambino, lo hanno trovato così”. 8 anni, tutta la famiglia nell’incidente

Le loro vite si sono scontrate ad un incrocio buio, mentre tornavano da festeggiamenti con i propri parenti e amici. Compaesani, tutti di Surbo, comune di 15mila abitanti della provincia di Lecce, in Puglia. Due i morti, quattro i feriti, di cui una mamma di 40 anni in gravissime condizioni e attualmente in coma. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate un’Audi A/6 e una Fiat Panda. Nell’impatto avvenuto alle 2 di notte di lunedì 16 luglio sono morti i due conducenti, Franco Calogiuri, di 41 anni originario di Surbo e residente a Lecce, e Santo Greco, di 67 anni di Surbo. Un bilancio terribile che ha insanguinato la strada provinciale 93, che da Surbo porta a Torre Rinalda, all’incrocio con via Giacomo Monticelli, non lontano dall’ingresso del Parco di Rauccio. Sul posto restano ancora i segni della tragedia notturna. Come detto, a perdere la vita sono stati Franco Calogiuri e Santo Greco. Il primo era alla guida di un’Audi A6 con la moglie e i due figlioletti. Tornavano da un matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto)



L’auto ha impattato con la parte anteriore il lato sinistro di una vecchia Fiat Panda condotta da Greco. Poi, l’Audi è andata a schiantarsi contro un albero, mentre la seconda vettura è stata sbalzata più avanti ed è stata ritrovata sull’arteria stradale. A dare l’allarme altri passanti, anche loro di ritorno dallo stesso matrimonio. All’arrivo dei soccorsi, il bambino di otto anni, figlio della coppia a bordo dell’Audi, è stato ritrovato nelle campagne. Lo hanno trovato che vagava al buio, tra gli ulivi, piangendo e urlando.

Chiedeva aiuto per la mamma, il papà e la sorellina rimasti tra le lamiere dell'Audi scontratasi pochi minuti prima con una Fiat Panda. Quella che i passanti si sono trovati davanti è stata una scena straziante. Il bambino, otto anni, è riuscito a uscire dall'auto: ha camminato per qualche metro in lacrime chiedendo aiuto per la mamma, il papà e la sorellina intrappolati tra i rottami. I soccorritori hanno sentito il pianto del piccolo e, nel buio illuminato da alcuni fari, lo hanno raggiunto e portato in salvo. Più gravi le condizioni della sorellina di dieci anni, che è in Rianimazione per le lesioni all’intestino causate dall’impatto.

Ancora più grave, poi, lo stato della madre, di 40 anni, Roberta Budano, in forze nel Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Lecce. Disperate le sue condizioni e non è stata per lei ancora sciolta la prognosi. Entrambe sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Il marito, Franco Calogiuri, di un anno più grande, era anche lui un finanziere, in pensione a seguito di un brutto incidente avuto a Bologna.

