“Ha ucciso Rita”. L’accusa, poi l’amara svolta: troppo dolore per il marito Alvaro

Non ci sono segni di coltellate sul corpo di Rita Mazzarini, la 82enne trovata morta domenica sera (15 luglio) nel soggiorno della sua casa di Jesi, in provincia di Ancona, mentre il marito Alvaro Bimbo, 87 anni, era nella vasca da bagno con ferite autoinflitte al collo e ai polsi. Lo ha rilevato il medico legale Mauro Pesaresi, chiamato dal procuratore facente funzione Irene Bilotta per un primo esame della salma. Lo scenario di quello che la scorsa notte sembrava un uxoricidio con tentato suicidio cambia e diventa molto più complesso. La donna era coperta di sangue, ma rispetto alle prime ipotesi il quadro è cambiato. Non è stato il marito a uccidere la moglie. Rita è morta per un trauma cranico da caduta, molto probabilmente a seguito di un malore. Sono le prime risultanze degli accertamenti anatomopatologici condotti ieri alle 6 all’Istituto di Medicina legale degli Ospedali Riuniti di Ancona ad aprire la strada a una nuova verità sul dramma familiare che ha scosso via San Francesco. (Continua a leggere dopo la foto)



Sarebbe stato il troppo dolore per la perdita della moglie a spingere l'uomo al suicidio. Suicidio sventato grazie all'intervento dei familiari che lo hanno trovato senza sensi all'interno della vasca da bagno con dei tagli ai polsi e sul collo. Alvaro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Jesi e adesso si trova in osservazione. Il fatto è successo nell'abitazione del centro storico, in via San Francesco, intorno alle 20:30 di ieri sera. Sono stati i vicini a sentire le urla a dare l'allarme: hanno avvertito il figlio della coppia che, arrivato a casa dei genitori, ha subito allertato i carabinieri.

Alvaro Bimbo era invalido con problemi a una mano, la moglie era malata da tempo e usciva poco. «Abbiamo sentito delle grida strazianti – raccontano i vicini di casa – Poi è arrivato il figlio della coppia e i carabinieri. Siamo senza parole». Bimbo 87 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Carlo Urbani. Reduce di guerra, ha perso una mano a causa dello scoppio di un ordigno. La moglie era malata da tempo ed era allettata, per lei non c’è stato nulla da fare. Le urla sono state sentite dai vicini: hanno allertato il figlio della coppia che aprendo la porta di casa si è trovato davanti la terribile tragedia.

La coppia era molto conosciuta nella zona, dove viveva da tempo al secondo piano della palazzina al civico 93. Ieri sera in via San Francesco sono intervenuti i medici legali Mauro Pesaresi e Alice Natanti, oltre ai carabinieri. I funerali di Rita Mazzarini si svolgeranno martedì 17 luglio 2018 presso la chiesa San Francesco D'Assisi di Jesi alle ore 16:00. La salma sarà tumulata presso il cimitero nel comune di Jesi.

