“Aveva solo 15 anni”. Dramma in Campania: addio alla dolce Concetta

Aveva solo quindi anni la giovane morta nel drammatico incidente stradale avvenuto domenica a Dugenta, comune italiano di duemila abitanti della provincia di Benevento, in Campania. Concetta, 15 anni, ha perso la vita a causa di un incidente stradale. La giovane, originaria di Cerreto Sannita, era in auto insieme a tre amici un po’ più grandi di lei (età compresa tra i 20 e i 25 anni) residenti a Dugenta e transitavano in via Cantalupi prima di finire fuori strada per cause ancora da accertare. Gli altri componenti della vettura, una Fiat Panda, sono stati trasportati tra il nosocomio di S.Agata de’ Goti e il “Rummo” di Benevento, tutti in codice rosso. Le condizioni di uno di loro sono gravissime. Sul posto sono giunti i carabinieri di Montesarchio e gli operatori del 118. Incredulità nella cittadina campana. Il silenzio lungo la via Cantalupi è stato rotto dalle lacrime dei familiari che sono giunti sul posto non appena hanno saputo dell’accaduto. strong> (Continua a leggere dopo la foto)



Ora saranno le indagini e le ricostruzioni dei carabinieri a dover chiarire cosa sia realmente accaduto in quel tratto di strada – via Cantalupo – dove l'utilitaria è uscita fuori strada ed è finita in una cunetta per poi proseguire nella sua traiettoria impazzita e schiantarsi contro un muretto ed un palo. Un urto violentissimo che non ha dato scampo alla 15enne morta sul colpo. Sono invece gravi le condizioni dell'altra ragazza. L'ambulanza l'ha trasportata prima all'ospedale di Sant'Agata de' Goti, poi è stata trasferita presso l'ospedale di Caserta a causa dei traumi riportati. strong>

I due giovani, invece, sono stati trasportati al Fatebenefratelli e al Rummo in codice Rosso. Su quell'assolata lingua di asfalto, invece, il corpo dell'adolescente è rimasto a lungo. Prima i rilievi, poi gli adempimenti medico legali, infine il trasferimento all'obitorio.strazianti le urla dei familiari accorsi sul luogo dell'incidente. Ed intanto su Facebook la notizia si è subito diffusa in tutti i centri della Valle.

“Aveva ancora tanto da condividere avevi ancora tanto da crescere, da imparare e da insegnare agli altri, perché potevi insegnare agli altri quanto é bello sorridere emozionarsi vivere...” le scrive un'amica sulla sua pagina social. Un dramma che ha coinvolto un'intera provincia. Una morte troppo assurda per una 15enne.

