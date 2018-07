Un incidente drammatico ha scosso ancora l'estate italiana, già martoriata da un bilancio tragicamente record. Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto a Roma la famiglia morta nel tratto dell'A1 nella provincia di Frosinone. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro figlioletto di 8 mesi, Pier Emilio erano diretti a Rossano, in provincia di Cosenza, dove vivevano. La Fiat Punto, sulla quale viaggiavano, sarebbe stata tamponata da un'altra auto. Il conducente del mezzo, che viaggiava solo, è rimasto a sua volta ferito ed è stato ricoverato nell'ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. Il traffico è rimasto bloccato per ore con diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni, dato che per permettere i soccorsi sono state chiuse entrambe le carreggiate. (Continua a leggere dopo la foto)

Sul posto si sono portati diversi mezzi dell'Ares 118, fra cui anche un'eliambulanza, per soccorrere anche gli altri feriti causati dall'incidente, alcuni sembra in condizioni molto serie, che sono stati smistati negli ospedali più vicini. Intervenuti anche i vigli del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Al lavoro anche il vice questore Stefano Macarra, comandante della Polizia Stradale di Frosinone e il sostituto procuratore Emanuele De Franco, magistrato di turno presso la procura di Cassino.

Un'altra famiglia distrutta, quindi, da una tragedia della strada. Per dare alcuni numeri che indicano quale sia la situazione: lo scorso anno si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali con lesioni a persone che hanno provocato 3.283 vittime e 249.175 feriti. Tra le vittime sono in aumento i ciclisti (275, +9,6%) e i ciclomotoristi (116, +10,5%), stabili gli automobilisti deceduti (1.470, +0,1%) mentre risultano in calo motociclisti (657, -15,0%) e pedoni (570, -5,3%). Per la prima volta dal 2001, gli incidenti e i feriti registrano un incremento (rispettivamente +0,7% e +0,9%) in confronto all'anno precedente.

Tra i comportamenti errati più frequenti sono da segnalare la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 41,5% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida.

