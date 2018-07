Momento davvero nero per il Milan che è alle prese con un altro cambio di società e adesso con l'ultima bomba: è arrivata anche una brutta notizia per Gennaro Gattuso. L'allenatore rossonero è indagato con l'accusa di trasferimento fraudolento di valori. Il tutto nell'ambito di un'indagine denominata Perseo e condotta dai carabinieri di Rivarolo Canavese (Torino) e dal Nucleo investigativo di Torino, sotto la direzione e il coordinamento della Procura di Ivrea. Con il Ringhio del Milan, indagate altre 42 persone. L'indagine è incentrata su accuse di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio di proventi illeciti. Il nome di Gattuso è finito nella lista degli indagati, in quanto socio al 35% dall'1 novembre 2011 al 19 dicembre 2013 di una società che è risultata fallita da maggio del 2014, e specializzata nell'allevamento di suini. Un'azienda riconducibile ad uno dei principali personaggi coinvolti nella vicenda ovvero Pasquale Motta. (Continua a leggere dopo la foto)

Nell'ordinanza firmata dal gip della procura di Ivrea Alessandro Scialabba, è stato evidenziato come Motta spostasse grandi quantità di soldi dalle società dove non rientrava a livello amministrativo. Tra queste aziende anche quelle legate a prestanome come quella dell'allenatore del Milan, secondo l'accusa. L'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, in una nota, respinge ogni addebito sull'inchiesta di Ivrea. In una nota pubblicata dall'Agenzia Ansa il tecnico precisa tutto.

E sottolinea che il documento ricevuto dai pm di Ivrea "è un atto dovuto per la sua posizione di ex socio di una società sulla quale si è attenzionata l'attività di indagine. L'indagine verte su un soggetto che solo indirettamente risulta essere collegato a quella società, da cui lui stesso è uscito dopo un breve periodo e nella quale non ha mai ricoperto alcun ruolo operativo, possedendo esclusivamente una quota del capitale sociale".

