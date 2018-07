Angelo Izzo, il Mostro del Circeo, ha inviato alla rivista Giallo una lettera esclusiva nella quale scrive di essere a conoscenza dei particolari della sparizione, e dell’omicidio, di Rossella Corazzin, la ragazza di San Vito al Tagliamento scomparsa da Pieve di Cadore nell’agosto del 1975. Lo scorso maggio Izzo, che sta scontando un ergastolo per aver ucciso a metà degli anni Duemila due donne, madre e figlia, aveva confessato l'omicidio della giovane. Entrambi i genitori di Rossella sono morti: il papà morì di crepacuore alcuni anni dopo, la mamma è scomparsa nel 2008. Il fascicolo con le dichiarazioni di Izzo è finito anche in procura a Belluno prima di essere inviato a Perugia che indaga per competenza. La lettera, piena di dettagli molto precisi, è stata ripresa ieri anche dal sito Internet Dagospia. ''Dice la verità o si è inventato tutto? - si legge nell'articolo firmato da Gian Pietro Fiore su Giallo -. Nella lettera che ci ha mandato, la belva del Circeo ci parla del rapimento e dell'omicidio di Rossella Corazzin, nei quali sarebbero stati coinvolti lui, Narducci e un'altra decina di persone. Le parole di Izzo sono terribili. Naturalmente, non possiamo sapere se stia dicendo la verità o se stia mentendo. Non spetta a noi stabilirlo, ma alla Procura di Perugia, a cui sono stati di recente trasmessi tutti gli atti relativi a questa vicenda''. (Continua a leggere dopo la foto)



"Eravamo una dozzina attorno a un tavolone, - si legge nella lettera di Izzo - sprofondati nel buio. Tutti scalzi, indossavamo delle tuniche bianche con sopra cucita, in corrispondenza del cuore, una rosa rossa. L’unica flebile luce giallastra proveniva dalle centinaia di candele accese sul pavimento. Altre candele erano sul tavolo intorno al corpo nudo della ragazza, che era lì sdraiata priva di sensi. Era stata drogata". ''Il Magister (il capo della setta, ndr) salì sul tavolo e possedette la vergine. Si sdraiò sopra di lei, sollevò a metà la tunica''. E alcuni dettagli sono stati omessi perché troppo forti. ''Con una spada le fu tagliato un polso - prosegue -. I presenti a sua volta si tagliarono e il sangue fu mescolato in una coppa da cui tutti bevemmo. Poi ciascuno recitò un giuramento di ispirazione templare. Quindi la ragazza fu avvolta in una coperta e portata via in un'altra stanza''.

''Non escludo - scrive Izzo - che ci fossero persone che partecipando a certi riti credevano di acquisire potere, come non escludo ci fossero dei sadici puri. Io e i miei amici più stretti, tra cui Andrea Ghira (il complice arrestato per il massacro del Circeo, ndr.), eravamo interessati invece al potere di ricatto che creava una fratellanza di sangue tra chi praticava quei riti''. E infine: ''Non sono io che devo dare riscontri. Io come imputato indico i fatti, do ovviamente particolari, indico testimoni che possono essere sentiti, poi tocca agli investigatori trovare eventuali prove''.

Rossella Corazzin, 17 anni, di San Vito al Tagliamento, scompare da Pieve di Cadore il 21 agosto 1975 dove era in vacanza. Esce per una passeggiata senza fare più ritorno. Aveva dato appuntamento al padre per incontrarlo “sulla solita panchina vicino al forte”. Le ricerche andarono avanti per mesi e della sorte di Rossella si occupò anche Chi l’ha visto? Nel 2003 il pubblico ministero Raffaele Massaro decise di riaprire il caso, con nuove ricerche nei boschi e nelle montagne attorno a Pieve di Cadore anche queste senza esito. Ricerche collegate ad un super testimone che disse di aver visto la ragazza in un luogo diverso da dove era stata cercata attorno al rifugio Costa Piana. Tra le tanti voci di quel tempo, anche quella che voleva la scomparsa della ragazza legata a riti satanici e a sette. Molte ricerche riguardarono anche un certo Gianni, studente a Padova, che aveva attirato la sua attenzione e di cui aveva parlato con l’amica del cuore. Mai trovato. Del caso si è occupato anche il programma di Rai 3 ''Chi l'ha visto?''.

“Ho fatto una stupidaggine”. Si uccide a 23 anni dopo la follia in strada, davanti a tutti. Una morte senza senso che ha scioccato la Sicilia. Il pentimento, poi il colpo di pistola: il perché dell’assurdo gesto del ragazzo