Colpi esplosi all'improvviso, partiti da un'auto in corsa, quando il sole non era ancora tramontato. E tanta paura per quello che inizialmente era stato catalogato come un tentato omicidio e che per fortuna si è rivelato soltanto un gesto inquietante ma meno pericoloso di quanto si era pensato nei primi, concitati momenti. Tutto è successo nella periferia di Latina, dove qualcuno ha iniziato a sparare con una pistola ad aria compressa contro due migranti. La scena si è verificata nella zona di Borgo Faiti, dove un gruppetto di persone di origini nigeriane stava aspettando l'autobus in via Stazione, a Latina Scalo, per tornare nella vicina struttura che li ospita: di colpo da un'auto scura con a bordo tre persone sono partiti diversi proiettili. Due dei presenti sono rimasti feriti, giovani rispettivamente di 26 e 19 anni, centrati dai colpi in gomma: hanno fortunatamente riportato solo delle escoriazioni e degli ematomi e sono stati medicati sul posto dal personale sanitario del 118. (Continua a leggere dopo la foto)

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Latina che hanno svolto i rilievi del caso e stanno cercando di risalire all'identità degli autori del gesto. Non si esclude nessuna pista, al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un'offesa a sfondo razziale ma non vengono escluse anche altre possibili piste. Un episodio decisamente inquietante e purtroppo non isolato, con alcuni precedenti avvenuti proprio nel corso degli ultimi mesi in diverse città italiane. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel mese di giugno a Napoli si era infatti verificata una dinamica decisamente simile: un giovane migrante era stato ferito di sera in corso Umberto da un'auto in corsa: secondo quanto appreso, da uno dei finestrini è spuntata la canna di un fucile. Il giovane ha sporto denuncia, dopo che è stato costretto a ricorrere a cure mediche per la ferita riportata all'addome. Il 22enne risiede in un centro Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, e fa il cuoco. (Continua a leggere dopo la foto)

Un'altra aggressione era invece avvenuta alcuni giorni prima a Caserta: anche in questo caso i colpi sarebbero stati esplosi da un'utilitaria nera. Atti non collegabili tra loro ma che hanno preoccupato molto gli investigatori, che temono altri, possibili episodi di imitazione che potrebbero prima o poi degenerare provocando delle conseguenze molto più serie di quelle registrate finora.

