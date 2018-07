“Basta, non ti sopporto più”. Spazientito dalla suocera, quello che fa è davvero orribile

Una dramma famigliare davvero terribile, una scena degna di un film horror che si è verificata in un'abitazione del Torinese lasciando a bocca aperta tutti gli abitanti della zona, increduli di fronte a quanto accaduto. Una follia che ha avuto come vittima una donna anziana e il marito della figlia, che preso da un improvviso raptus di odio e rabbia le si è scagliato contro con inaudita violenza. Armato di martello, l'ha aggredita e colpita ripetutamente, fino a ucciderla. Un delitto che si è verificato di mattina, poco prima delle 9 a, Leini dove la famiglia ha un allevamento bovino e condivide uno stesso stabile come abitazione. La donna che ha perso la vita è Adele Crosetto, 84 anni, massacrata dal genero nel suo stesso letto, dove era costretta a rimanere da qualche tempo a causa del peggiorare delle sue condizioni di salute. È stato lo stesso uomo, 71 anni, a chiamare poi i carabinieri raccontando l'accaduto credendo di avere già uccisa la mamma della moglie. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando i militari sono arrivati sul posto, la donna in realtà era ancora viva ed è stata quindi trasportata in ambulanza in ospedale dove però è deceduta poche ore dopo. L'uomo così è finito in manette prima con l'accusa di tentato omicidio e poi per omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari anche in base alla testimonianza della moglie dell'uomo, tra vittima e assassino i rapporti erano stati sempre tesi, non si parlavano da anni e sostanzialmente non si sopportavano anche se vivevano nella stesso cascina. (Continua a leggere dopo la foto)

La donna occupava infatti il piano terra dell'abitazione, mentre subito sopra di lei si trovava l'altro. L'uomo però in precedenza non avrebbe mai avuto atteggiamenti violenti e da quando l'anziana si era aggravata diventando non più autosufficiente pare avesse anche dato una mano per aiutarla nelle difficoltà. Poi la tragedia: l'uomo, approfittando di un momento di assenza della moglie che si era allontanata per la spesa, ha colpito la suocera, che non era più in grado di difendersi. Per l'84enne è stato fatale un trauma cranico. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a quanto raccontato dai giornali, l'ipotesi al momento più gettonata è che a scatenare la furia omicida del 71enne possa essere stata la sempre più complicata gestione dell'anziana invalida, che ormai aveva bisogno di cure in maniera costante, ma non si escludono questioni legate a eredità e gelosie familiari che insieme a un rapporto da sempre difficile tra genero e suocera potrebbe aver spinto l'uomo a commettere l'efferato delitto.

