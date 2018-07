“E adesso che faccio?”. La conosce in chat, ma quando la incontra quasi sviene per lo choc

Aveva conosciuto una donna attraverso la chat (ovviamente vietata ai minori) di un sito nato per far incontrare persone a caccia di qualche trasgressione, dove solitamente a contattarsi erano mariti e mogli schiavi di una quotidianità per nulla soddisfacente e pronti a concedersi anche qualche scappatella extraconiugale. Quello che però quest'uomo non avrebbe mai immaginato è che proprio quell'incontro avvenuto nel lato più oscuro del web si sarebbe rivelato una sorpresa per nulla piacevole. Lui, infatti, aveva iniziato a corteggiare l'altra, senza conoscerne ovviamente l'identità ma soltanto il nomignolo utilizzato in rete. Fino a quando i due non avevano raggiunto un tale grado di intimità da decidere di incontrarsi di persone per dar sfogo ai rispettivi desideri. Poi, ecco il patatrac: la signora misteriosa che popolava le sue fantasie erotiche si è infatti rivelata la cognata, nello specifico la sorella maggiore della moglie, arrivata puntualissima all'appuntamento. (Continua a leggere dopo la foto)

A quel punto è scoppiata una vera e propria bagarre, con delle conseguenze devastanti per la famiglia. Tutto è accaduto a Scafati, in provincia di Salerno. L'uomo a quanto pare era un assiduo frequentatore di chat di incontri e aveva preso appuntamento con una donna per trascorrere una serata in un albergo a ore di Nocera Inferiore. Quando però ha sentito bussare alla porta della stanza e ha aperto la porta, ecco l'imbarazzantissima rivelazione: di fronte a lui c'era infatti la cognata. (Continua a leggere dopo la foto)

Lui, disperato per le conseguenze delle sue azioni, a quel punto si è giocato il tutto per tutto e ha provato a convincerla a non dire niente alla moglie, sorella di lei, ma la donna è andata su tutte le furie e lo ha prontamente smascherato con una telefonata alla diretta interessata, a sua volta sotto choc. Insomma, nel giro di pochi minuti quella che doveva essere una nottata di passione ad altissimo tasso erotico si è trasformata in un vero e proprio dramma famigliare, con liti ferocissime, urla e pianti. (Continua a leggere dopo la foto)

Il giorno dopo la moglie dell'uomo non ha perso tempo ed è corsa subito da un avvocato per avviare le pratiche per la separazione e per il risarcimento dei danni morali. Nel contempo, ha anche deciso di cacciare il marito di casa, facendogli trovare pronta la valigia fuori dalla porta. A Scafati, intanto, non si è perso tempo: appena diffusasi la notizia, infatti, in molti hanno deciso di ricavarne dei numeri da giocare al Lotto, nella speranza di una vincita.

