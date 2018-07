Una concorrente “speciale”: il coraggio di Chiara, dal dramma a Miss Italia

Miss Italia non è ancora iniziato ma il pubblico italiano sembra già aver trovato i suoi beniamini da sostenere nel corso della competizione dedicata alla bellezza femminile più famosa nel nostro paese. Tra questi sicuramente Chiara Bondi, 18 anni fra poche settimane, una ragazza piena di grinta e sogni nel cassetto con una storia davvero particolare alle spalle. "Vado in canoa, faccio windsurf, mi arrampico sulle pareti rocciose e nuoto sott'acqua, ma non avrei mai pensato di poter sfilare a Miss Italia con i miei meravigliosi tacchi alti": come riportato dall'Huffington Post, la giovane ha infatti una particolarità che rende la sua esperienza davvero speciale. Chiara ha infatti una protesi alla gamba sinistra a causa dell'amputazione in seguito ad un incidente stradale di cui è stata vittima il 6 luglio 2013 mentre era in motorino. La Bondi ha chiesto di partecipare a Miss Italia a Patrizia Mirigliani che ha visto in lei "un simbolo importante di speranza e di rinascita". (Continua a leggere dopo la foto)

La patron promuove al concorso "una bellezza senza confini" e la disabilità, spiega, "è, in questo caso, sinonimo di una femminilità ferita e riscattata". Studentessa iscritta al liceo classico e barista stagionale a Tarquinia, la sua città, Chiara si è iscritta alle selezioni regionali di Miss Italia. "Si partecipa ad un concorso di bellezza per vincere - spiega - ma il mio obiettivo principale è quello di dare un messaggio ai giovani affinché sappiano difendere la propria vita, concedendole sempre una nuova opportunità". (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara ha scelto Miss Italia perché il concorso le offre la possibilità di trasmettere il suo coraggio "ad un pubblico più vasto possibile per condividere un'esperienza personale che dimostra che si può vivere la disabilità nella normalità, impegnandosi nello sport, in una storia d'amore e, perché no, in un concorso di bellezza". Il concorso di bellezza, sempre seguitissimo dal pubblico italiano soprattutto nelle sue fasi finali, non è però l'unica occasione per Chiara di raccontare la sua storia e le sue esperienze. (Continua a leggere dopo la foto)

Insieme ad un giovane di 26 anni, Lorenzo Costantini, che ha perso una gamba in un incidente sul lavoro, Chiara mette in pratica queste sue idee incontrando gli studenti delle scuole tra Roma e Viterbo per far conoscere la sua storia ispirata alla volontà e alla determinazione. I due hanno aderito al progetto SuperAbile ideato da un consigliere comunale di Bassano Romano, Alfredo Boldorini, mentre il 15 luglio in tutta Italia si celebrerà il Disability Pride Day.

