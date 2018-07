Alessio, 42 anni, è morto sul colpo. Non ha avuto scampo e, destino crudele, se ne è andato per sempre mentre faceva la cosa che lo faceva sentire più vivo: basejumping. Era un esperto, Alessio, originario di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Uno sportivo preparato. Ma domenica scorsa il terzo lancio dal pilone giallo, che è il costone più sporgente della Pietra di Bismantova, masso di 1.047 metri dell’Appennino reggiano, gli è stato fatale perché il suo paracadute non si è aperto, forse a causa di un’avaria, e il 42enne si è schiantato al suolo. Immediati, sul posto, i soccorritori e i carabinieri di Castelnovo Monti, che hanno accertato che Alessio aveva fatto tre lanci e all’ultimo, per circostanze ancora al vaglio degli inquirenti, la vela non si è aperta e lui è precipitato sul sentiero che porta alla ferrata degli Alpini. Il recupero del corpo è stato affidato al Soccorso Alpino che lo trasportato sulla strada carrozzabile e poi affidato alle pompe funebri. (Continua dopo la foto)



La procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta sul decesso di Alessio Stipcevich, appassionato ed esperto paracadutista. Non aveva la tuta alare e bisognerà chiarire perché il suo paracadute con corde e pilota non si è aperto. Il 42enne, ricostruisce Il Resto del Carlino, era originario di Anzola ma da anni risiedeva a Bologna. Aveva un laboratorio orafo in zona Saffi, e aveva continuato il mestiere imparando dal padre Fyodor, che lo aveva introdotto nel mondo degli intarsi preziosi. Un'arte che Alessio aveva poi perfezionato con gli studi al liceo artistico Arcangeli, si legge ancora sul quotidiano.

La passione per gli sport estremi la coltivava sin da ragazzino e non l’aveva mai abbandonata, anche quando era diventato papà di due bambine. Quattro anni la più grande, di pochi mesi la più piccola, entrambe avute dalla moglie Orietta. “Non ce la faccio a smettere, è più forte di me”: così, si legge ancora sul Resto, Alessio rispondeva a chi gli diceva di lasciar perdere voli e paracaduti.

"Ma Alessio era così – racconta l’amica e collega Gloria Parini al quotidiano – Era innamorato degli sport estremi, aveva provato un po’ di tutto, anche il parapendio. Era un ragazzo energico, fisicamente spettacolare, attento anche all’alimentazione, sanissimo... Ci andavamo ad arrampicare assieme a Badolo. Sapere quello che è successo è stato devastante. Per lui, ma soprattutto per la sua famiglia. Con Alessio, che conosco da quando era un ragazzino, abbiamo fatto anche diverse mostre con il consorzio Giallo oro. Era bravo, ma per lui l’oreficeria era sicuramente al secondo posto".

