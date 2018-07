Non è la prima volta che capita e senza dubbio non sarà l’ultima. Un incidente agghiacciante con risvolti tragici quello capitato ai danni di un bimbo di sei anni, A.M., morto travolto dal trattore del nonno nel cortile dell'azienda di famiglia. L'incidente è avvenuto a San Biagio, una frazione di Centallo, nel Cuneese. È stato immediatamente avvertito il 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. Alla guida del mezzo agricolo, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, c'era il nonno della vittima, sotto choc e trasportato all'ospedale. Nel manovrare il trattore il nonno non si sarebbe accorto della presenza del nipote. L'uomo è stato portato in ospedale in stato di choc. La salma del bambino è stata trasferita in camera mortuaria a Centallo, in attesa delle disposizioni del magistrato. Sono intervenuti anche carabinieri e i funzionari dello Spresal dell’Asl Cn1, per valutare le condizioni di sicurezza del mezzo agricolo ed eventuali responsabilità. (Continua dopo la foto)



La salma del bimbo è stata trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Centallo. Una vicenda che ricorda maledettamente quella capitata al povero Guglielmo Gobbi, un bimbo morto nelle medesime condizioni. Il piccolo avrebbe insistito perché il padre lo portasse con sé a bordo del mezzo per andare a tagliare l'erba. È capitato il 25 aprile del 2018 a Cervellina a Pontenure. Del caso si sono occupati sin da subito i Carabineri di Pontenure coordinati dal sostituto procuratore Antonio Colonna, i testimoni confermerebbero la dinamica della tragedia.

Il bimbo era seduto a bordo del mezzo agricolo insieme al papà che lo stava guidando. Per tagliare l'erba incolta e alta a bordo di una strada sterrata, l'uomo ha probabilmente portato il mezzo troppo vicino al bordo. Di fianco alla strada passava infatti un canale profondo, e all'improvviso le ruote su un lato sono scivolate e il mezzo si è impuntato su un lato per poi ribaltarsi del tutto finendo con le ruote all'aria. Il papà del bambino è riuscito a divincolarsi appena in tempo, mentre il piccolo è finito sotto il parafango con tutto il peso del trattore addosso che lo ha schiacciato.

I famigliari hanno cercato di fare qualcosa per liberarlo, ma è stato necessario attendere che da Piacenza arrivassero i vigili del fuoco che con l'autogru lo hanno sollevato. Intanto sul posto erano arrivati i sanitari del 118 (autoinfermieristica di Cadeo e ambulanza Cri di Cadeo) e anche l'eliambulanza. Le manovre per rianimare il bambino sono proseguite a lungo, ma purtroppo inutilmente. Il genitore è indagato per omicidio colposo del bambino di 5 anni.

