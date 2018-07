Mare ‘assassino’. Ornella, è successo proprio a lei. Tanta esperienza non è bastata

La subacquea, è una disciplina pericolosa e non adatta a tutti. Chiunque abbia provato, anche se per poco tempo, sa perfettamente che gli accorgimenti sono molteplici e le cose che potrebbero andar male, ancor di più. È per questo che le scuole certificate di sub, hanno il compito fondamentale di insegnare ai propri alunni di affrontare tutte quelle problematiche che in profondità e a diverse atmosfere di pressione, potrebbero creare tanti problemi all’organismo, a volte addirittura la morte. È quello che probabilmente, almeno fino a prova contraria (nonché la più auspicabile), è capitato ad una donna di Tornio di 50 anni. Ornella Bellagarda, che stava facendo un'immersione sul relitto della Haven, al largo della costa di Arenzano vicino a Genova è stata dichiarata ufficialmente “dispersa”. La sub infatti non è risalita assieme ai suoi compagni di immersione (tra cui suo marito), facendo così scattare le ricerche. Sul posto stanno operando gli uomini della capitaneria di porto e i vigili del fuoco. Allertati anche i medici del 118. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano alle ricerche. (Continua dopo la foto)



Sono loro i soccorritori che si stanno dando il cambio per perlustrare la zona a una profondità che tocca i 50 metri. Per aiutare le ricerche anche il Rov, un robot sottomarino che permette di perlustrare anche gli anfratti meno raggiungibili. L'elicottero dei vigili del fuoco ha perlustrato la zona dall'alto. Le probabilità di trovarla ancora viva sono bassissime tuttavia, la durata media di una bombola è di circa 1 ora - qualcosa in più se alle spalle aveva un "bibo" (due bombole) - e il fatto che non sia a galla potrebbe essere dettato dai piombi che il sub indossa sempre per contrastare l'effetto del "jacket", ovvero lo strumento che ampliandosi d'aria, riporta il soggetto in superficie. Complessivamente, dal 2015 ad oggi, le persone colte da malore e salvate durante le immersioni sul relitto della petroliera sono state sette, mentre i morti sono stati 6.

Il 5 aprile 2015 era morto uno svizzero di 35 anni. Il 16 maggio dello stesso anno a perdere la vita erano stati due olandesi di 46 e 53 anni.Il 16 ottobre del 2015 fu fatale l'immersione a un tedesco di 60 anni. Il 13 maggio del 2017 era morta una guida svizzera e il 26 ottobre dello stesso anno toccò a un lombardo di 52 anni che stava nuotando per recuperare una pinna prima di immergersi. Ornella era scesa con suo marito ed altri amici per godere delle bellezze del relitto affondato in mare nel 1991. La Haven, varata originariamente con il nome di Amoco Milford Haven è stata una superpetroliera VLCC cipriota da 232.166 tonnellate di portata lorda.Varata nel 1973 ed inizialmente di proprietà della multinazionale Amoco, venne ceduta nel 1988 alla Troodos Shipping, compagnia diretta dall'armatore cipriota Lucas Haji-Ioannou e suo figlio Stelios Haji-Ioannou. L'11 aprile 1991 naufragò nel golfo di Genova, provocando la morte di cinque membri dell'equipaggio e causando la perdita di migliaia di tonnellate di petrolio. Oggi è il più grande relitto visitabile da subacquei del Mediterraneo. Alcune fonti la indicano come il più grande relitto al mondo visitabile da subacquei.

