Era una vera artista ma ha lasciato questa terra. Enorme la tristezza di tutti che non erano pronti a doverle dire addio. È morta a Siracusa, a 86 anni, Lidia Togni, la signora del circo. "La sua era una missione specifica – ha fatto sapere la famiglia Togni Canestrelli - quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo, che avrà un seguito con i suoi figli Davide, Liviana e Vinicio". Nata a Ragusa nel 1932, Lidia era figlia di Ugo Togni, che, con i fratelli Ferdinando ed Ercole aveva fondato e gestito il "Circo Nazionale Togni". Lidia era una vera artista - trapezista e cavallerizza – conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Lidia Togni aveva sposato l’addestratore Riccardo Canestrelli e, come vuole la tradizione del circo la cerimonia si era svolta sotto un tendone. Da Canestrelli, che nel tempo si affermò come uno dei migliori domatori di leoni, Lidia aveva avuto 3 figli. Erano gli inizi degli anni ‘’60 e la coppia decise di aprire un proprio circo, il Royal. Continua a leggere dopo video e foto



Un circo che, nel giro di poco tempo, divenne uno dei più importanti e conosciuti di tutta Italia. Nel 1971 il circo fu ribattezzato "Lidia Togni". Lui morì nel 1973. La sua famiglia, distrutta dal dolore, si trasferì per qualche tempo in Francia, nel 1976, lavorando con alcuni circhi importanti. Dopo qualche anno, tornarono in Italia e dopo poco nacque il circo “Lidia Togni”. A dare la notizia della morte di Lidia, sono stati i figli Davide, Liviana e Vinicio attraverso la pagina Facebook. Quello che scrivono i colleghi dell'ente circense è commovente: "Lidia Togni è stata un esempio fulgido di donna del Circo italiano. Figlia di Ugo e nipote di Aristide, grazie al suo senso famigliare (tipico della famiglia Togni) ha permesso all’impresa diretta dal proprio nucleo dinastico dagli anni Settanta di crescere e diventare una delle più dinamiche del bel paese".

"Ai figli Vinicio, Davide, Liviana, ai nipoti e a tutti i famigliari vanno le condoglianze del presidente Enc Antonio Buccioni, del presidente emerito Egidio Palmiri, del Consiglio direttivo, di tutta l’Associazione di categoria e del mondo del circo italiano". Anche se se ne comincia a parlare nel 1971, il circo Lidia Togni affonda le sue radici molto tempo prima. Lidia, infatti, era figlia d'arte: il papà Ugo, insieme ai fratelli Ferdinando ed Ercole, aveva fondato e gestito il "Circo Nazionale Togni", complesso che aveva agito fino al 1951 e, successivamente, per una breve parentesi, nel 1953. Lidia voleva essere sempre all’avanguardia, per questo, alla fine degli anni novanta, fa una “rivoluzione”: adotta una nuova tensostruttura e inizia grandi nuove produzioni come "lo spettacolo brasiliano" e il "circo sul ghiaccio".

Poi inizia il tour fuori dall’Italia. Prima in Albania, poi in Turchia. Nel frattempo è il figlio Vinicio ad assumere la guida del circo. La signora del circo italiano sarà per sempre ricordata per la sua dolcezza e la sua accoglienza. Lidia Togni si è spenta mentre si stava godendo le vacanze insieme alla famiglia prima di ripartire per un'altra data e un'altra città. La donna combatteva da anni contro una brutta malattia.

