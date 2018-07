Una vicenda che ha lasciato nello sgomento più totale l'intera città di Potenza. Una tragedia che per la sua dinamica ha creato più di una perplessità fin dal primo momento e in fatti adesso l’accusa è di omicidio volontario premeditato: è a carico di una donna che ha investito e ucciso il marito. Procediamo con ordine e raccontiamo cosa è successo nel dettaglio. I fatti sono avvenuti a Paterno di Lucania, in provincia di Potenza, dove una donna di 40 anni ha investito con la sua automobile il marito. La 40enne è stata poi arrestata dai carabinieri dopo essere stata scoperta in flagranza di reato. L’accusa è quella di omicidio volontario premeditato. L’uomo è stato investito quando si trovava su un marciapiede e dopo l’urto è finito contro un palo della pubblica illuminazione, un omicidio choc. Ma non solo, perché la follia non finisce qui... (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo il tremendo schianto, l'uomo è stato poi trascinato dall'auto della moglie per almeno cinque metri, secondo quanto emerso sui fatti, fratturandosi così la testa e trovando la morte. I motivi sarebbero da ricondurre a problemi di carattere familiare come emerge dalle prime ricostruzioni. Gli investigatori hanno fatto sapere che il movente riguarda, dunque, precedenti problemi tra i due come era ampiamente prevedibile. A intervenire sul posto sono stati i militari della stazione dei carabinieri di Marisconuovo insieme al nucleo operatori e radiomobile di Viggiano.

L'episodio è avvenuto intorno alle 9.30 del mattino, quando la donna alla guida della sua vettura si trovava nel centro abitato di Paterno di Lucania. Nello specifico, con l'auto è salita sul marciapiede che si trovava alla destra della strada, investendo la vittima. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Nelle ultime 24 ore tre altre tragedie familiari si sono registrate in tutta Italia, confermando un trend davvero preoccupante per il nostro paese.

In Sardegna, un uomo ha ucciso la moglie strangolandola e si è poi tolto la vita. Ieri sera nel messinese un uomo ha ucciso la moglie che lo aveva già denunciato per maltrattamenti: dopo l’omicidio l’uomo si è suicidato. Sempre nel pomeriggio di ieri un’altra tragedia nel senese dove un uomo ha ucciso la moglie ed è poi fuggito: il suo corpo senza vita è stato ritrovato poche ore dopo.

