“Non vedrà più i suoi genitori”. Dolore sulla statale delle vacanze: è successo nell’impatto

Un terribile incidente è avvenuto pochi minuti fa sulla SS 172 altezza zona industriale nord di Fasano, cittadina in provincia di Brindisi, in Puglia. Tre i mezzi coinvolti nello scontro: una Ford Mondeo con a bordo una famiglia di turisti, uno scooter e un furgone. Ad avere la peggio il conducente dell’auto morto sul colpo e la donna che viaggiava con lui. Miracolosamente illesa una bimba di due anni che sedeva sui sedili posteriori. Sul posto si sono sono precipitati gli operatori del 118 con ambulanze e auto mediche e i carabinieri. Il conducente dell'auto è deceduto ed è rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tagliare le lamiere e recuperare il corpo. Nell'auto viaggiava anche una donna, trasportata d'urgenza in ospedale perché le sue condizioni sono apparse subito gravissime, ma è morta in ospedale. Con loro viaggiava anche un bambino di circa due anni che è rimasto illeso, salvato dal seggiolino auto, e di lui ora se ne stanno occupando i soccorritori. (Continua a leggere dopo la foto)



Gli occupanti del furgone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimasti lievemente feriti. Purtroppo le vittime dell'incidente sono due: oltre al conducente della Ford Fiesta (un’auto a noleggio) – un 39enne di Roma che pare fosse residente all’estero – deceduto sul colpo e rimasto intrappolato nelle lamiere dell’auto, è deceduta, poco dopo l’arrivo in ospedale a Brindisi, anche la moglie. Le condizioni della donna sono subito apparse disperate. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo al nosocomio brindisino.

Sull’auto viaggiava anche un bimbo di due mesi che è stato trasportato dal 118 presso l’ospedale di Ostuni. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero critiche. Nel sinistro sono rimasti coinvolti anche un furgone sul quale viaggiavano due fasanesi – un uomo e una donna, venditori ambulanti – entrambi feriti (lui in maniera seria) e sono stati trasportati presso l’ospedale di Brindisi.

Sulla due ruote, una Vespa Piaggio, viaggiavano altri due fasanesi che vivono a Londra, questi ultimi sono rimasti feriti in maniera lieve e medicati sul posto dagli operatori del 118. Sul posto stanno operando pattuglie della Polizia municipale e dei Carabinieri di Fasano, e sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per estrarre dalle lamiere contorte dell’auto i feriti e la vittima.

“Non è giusto morire così, a 25 anni”. Silvio, ecco come l’hanno trovato