“Non è giusto morire così, a 25 anni”. Silvio, ecco come l’hanno trovato

Stroncato da un malore ad appena 25 anni nel letto di casa sua. Tragedia a Capaci dove il sindaco Pietro Puccio ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Silvio Todeschi. Il giovane sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio mentre dormiva nella sua stanza. Oggi, alle 16.30, i funerali nella chiesa di San Rocco. Disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno mercoledì mattina, quando i familiari si sono accorti che Silvio non dava alcun segno di vita. Immediata la telefonata ai soccorritori del 118 che hanno provato a strapparlo alla morte. Ogni tentativo, però, è risultato vano. Il 25enne, ricordato da tutti come un ragazzo perbene e solare, lavorava in una stazione di servizio del paese. Tante le dimostrazioni d’affetto per i genitori, la sorella e la fidanzata. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità. Inutili i soccorsi, i sanitari del 118 intervenuti nell’abitazione del ragazzo avrebbero in tutti i modi cercato di rianimarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Silvio lavorava in una stazione di servizio in paese ed era molto conosciuto. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora più numerose la manifestazioni di solidarietà sui social. "Con te ho imparato che l'amore e l'affetto reciproco va oltre al legame di sangue. Sarai sempre nel mio cuore, sono sicura che nonna Titina ti accolto come il più bello dei suoi angeli come lo eri in questa terra passeggera" scrive un’amica, Lia. "Che la vita a volte è ingiusta lo sapevo già, ma ti posso assicurare - scrive Manuel - che avrò solo bei ricordi di te carissimo".

Tra i messaggi di cordoglio qualche amico ricorda i tempi andati all’istituto Alberghiero: "Entravamo in classe e mi dicevi: ‘Totò dai, facciamo la telecronaca di Marianella della finale Bayern Monaco-Inter, il 2-0 del goal di Milito’. Lì non ci fermava nessuno. Quando ho appreso la notizia le lacrime sono state tante. Voglio ricordarti solare, buffo, simpatico, gentile e disponibile".

“La vita è ingiusta” si legge in uno dei post e poi tutti lo ricordano come un ragazzo sorridente, generoso ed altruista. Il sindaco Pietro Puccio partecipa al dolore della famiglia ed annuncia che durante la celebrazione dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino. “Lo conoscevo personalmente – dice Puccio - un ragazzo per bene, una grande perdita per tutta la comunità. Io e la mia amministrazione siamo vicini ai familiari di Silvio in questo terribile e triste momento”.

