Trent'anni. Una sentenza di secondo grado che parla chiaro: fino a prova contraria, Veronica Panarello è colpevole. Poco hanno potuto fare nel corso di questi due processi gli avvocati della donna accusata di aver ammazzato in un modo brutale il figlio Lorys. Dopo la lettura della sentenza, come ne abbiamo parlato anche nel precedente articolo, la donna ha letteralmente dato di matto prendendosela col nonno del piccolo Lorys Stival, Andrea, accusato dalla donna come il vero assassino del nipote ma che la magistratura ha scagionato ancor prima di portarlo in aula. Per i giudici e i pm è stata Veronica a uccidere il figlio, le loro tesi confermate dalle telecamere di sicurezza installate in vari luoghi della città, che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire minuziosamente il percorso della donna durante il giorno dell'omicidio e contestare una ad una le dichiarazioni della donna. "Perché non l'ergastolo?", si chiedono in tanti, ora, a lettura avvenuta del secondo grado.



La risposta deriva dalla richiesta del rito abbreviato: i legali della Panarello, accettando il rito abbreviato (per mancanza effettiva di una difesa in grado di stare in piedi o di un ammissione di colpa che non è mai avvenuta) hanno beneficiato dello sconto di pena pari ad un terzo. È per questo che Veronica non sconterà mai l’ergastolo ma uscirà probabilmente addirittura in meno di 30 anni se saprà dimostrare autentico pentimento o se la Cassazione rigetterà l’intero processo.

Nel frattempo sono i due Stival a parlare: nonno e papà del piccolo Lorys che, incalzati dai giornalisti di Fanpage hanno manifestato non poche tristi parole per descrivere la Panarello: “Questo è l’ennesimo show che fa (Veronica, ndr) davanti a voi, davanti alle telecamere. Mio figlio deve avere giustizia, seppur un minimo”, ha detto Davide. Per il suocero di Veronica Panarello, Andrea Stival "Lorys è sempre nel mio cuore, non devo scrivere libri o frasi. Vado sempre a trovare mio nipote e piango sulla sua tomba".

Poi, a entrambi, hanno chiesto se il loro rapporto si fosse ricucito dopo le dichiarazioni della donna in carcere e la presunta relazione tra i due (Andrea e Veronica, ndr). Tutti e due hanno risposto affermativamente dicendo inoltre che è grazie ad un confronto in tv che hanno ritrovato pace in famiglia. Una situazione di certo non semplice, il tutto alimentata dalle dichiarazioni di una donna disperata che farebbe di tutto pur di uscire dal carcere.

