“30 anni”. Caso Lorys, condannata Veronica Panarello: la reazione violentissima della donna

Anche il secondo grado pesa come una spada di Damocle sulle esili spalle di una donna accusata di aver ucciso suo figlio. Veronica Panarello è stata condannata a trent'anni per l'omicidio del piccolo Lorys. I giudici della Corte d'Assise d'appello di Catania hanno confermato la sentenza di primo grado emessa dal Corte d'Asssise di Ragusa alcuni mesi fa. La corte ha scelto, dunque, di non concedere le attenuanti generiche che avrebbero alleggerito la condanna di ben 14 anni, portandola a 16. Oggi in aula per la prima volta Davide Stival, il papà del bimbo ucciso a Santa Croce di Camerino nel novembre 2014. Il piccolo Lorys è scomparso da casa, a Santa Croce Camerino (Ragusa), il 29 novembre 2014. È proprio sua madre Veronica a denunciarne la scomparsa prima che il corpicino del piccolo venga ritrovato casualmente da un cacciatore in un canalone. Dopo alcuni giorni di indagini gli investigatori giungono all'arresto della giovane mamma, avvenuto i primi giorni di dicembre, con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. (Continua dopo il video e la foto)



A sconfessare la versione di Veronica, che da subito nega di aver mai fatto del male al suo bambino, sono le telecamere di videosorveglianza del paese. Non certo un processo facile per chi ha assistito: "È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani, sei contento adesso?", così Veronica Panarello ha reagito urlando in aula rivolta al suocero alla lettura della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania che ha confermato la sua condanna a trent'anni di reclusione per l'omicidio del figlio Loris.

La donna ha sempre sostenuto che ad assassinare il bambino sarebbe stato Andrea Stival perché il bambino aveva scoperto una loro presunta relazione. Eppure trent'anni di reclusione, non lasciano molte ipotesi d’innocenza (anche se è pur vero che la storia della giurisprudenza italiana ci ha abituato a molto peggio). I giudici, accogliendo la richiesta dell'Accusa, il Pg Maria Aschettino e il Pm Marco Rota, hanno confermato la decisione di primo grado emessa il 17 ottobre del 2016 dal Gup di Ragusa, Andrea Reale, col rito abbreviato.

Ora non ci resta da aspettare di vedere se la cassazione confermerà a Veronica Panarello i 30 anni di reclusione (non c’è stato ergastolo solo per via dell’accettazione un primo grado di un rito abbreviato - con sconto di un terzo della pena - che ha fatto sì risparmiare anni e anni di processo, ma ha anche, in qualche modo, dimostrato che, almeno dal punto di vista indiziario, la difesa non ha davvero molte chanche e poche carte da giocare) oppure casserà il processo rendendolo nullo. Staremo a vedere.

Ti potrebbe anche interessare: “Auguri, piccolo angelo. Tu…”. Nel giorno dell’undicesimo compleanno del piccolo Lorys Stival, ucciso secondo la giustizia dalla madre Veronica, ecco arrivare la toccante lettera del padre Davide