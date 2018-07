“È morta così”: chi era Rebecca, vittima del primo giallo dell’estate nello yacht in Liguria

Il 4 luglio mattina Imperia si è svegliata con un giallo. Il corpo di una giovane donna è stato trovato senza vita nella cabina, dove dormiva da sola, dello yacht di lusso 'La Polonia', ormeggiato in Calata Anselmi, nel porto del comune ligure. Il cadavere di una donna inglese, secondo ufficiale di coperta sull'imbarcazione di 30 metri, è stato scoperto dai colleghi, poco dopo le 8 di mercoledì, quando non l'hanno vista. Hanno chiamato la centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l'automedica e un equipaggio della Croce Bianca, ma per la poveretta non c'era più nulla da fare. La giovane donna è Rebecca Boyle, inglese di 33 anni. Sulla salma le autorità hanno già disposto l'autopsia ma, al momento, è stata confermata la prima ricostruzione dei fatti. Quella secondo cui la vittima avrebbe bevuto molto e, proprio a causa delle sue precarie condizioni psicofisiche dovute all'abuso di alcol, avrebbe perso l'equilbrio siulle scale rovinandosi a terra e procurandosi così la frattura dell'osso del collo. (Continua dopo la foto)



Rebecca, stando a quanto si è appreso, è morta sul colpo. Gli altri membri dell'equipaggio del Polonia si sono allarmati non vedendola a colazione. Quindi la macabra scoperta nella sua cabina. La procura di Imperia ha subito aperto un'inchiesta sulla tragica vicenda e il pm titolare del fascicolo è Maria Paola Marrali. Disposto, come detto, anche l'esame autoptico. Verrà eseguito dal medico legale Jean Claude Orengo e servirà a chiarire le cause del decesso, quindi a escludere l'eventuale coinvolgimento di terzi nella morte della 33enne.

Rebecca aveva preso servizio a bordo di quello yacht del valore di 6 milioni di sterline come stewardess da una settimana. Dopo aver guardato la partita dell’Inghilterra ai Mondiali di calcio insieme ai colleghi, sarebbe uscita da sola per bere un drink in un locale di Borgo Marina. Poi avrebbe incontrato alcuni membri dell'equipaggio dell'imbarcazione ormeggiata accanto a La Polonia, la Dynamio, dove avrebbero deciso di proseguire la serata insieme.

Alla fine della serata, a mezzanotte e mezza circa, la ragazza, probabilmente ubriaca, sarebbe stata accompagnata fino alla passerella dello yacht dove prestava servizio da pochi giorni. Ma una volta salita a bordo, mentre si dirigeva nella propria cabina, sarebbe rimasta vittima della rovinosa caduta che ha provocato poi il decesso. Sulla barca fino alle 7 della mattina dopo nessuno si sarebbe accorto di niente.

