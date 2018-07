“Cosa abbiamo trovato sul corpo”. Serena Mollicone: la clamorosa svolta

Le analisi dei carabinieri del Ris proseguono senza sosta e nei giorni scorsi, dopo l’interrogatorio ed il test del Dna al quale sono state sottoposte due donne in Polonia, l’altra importante scoperta sull'omicidio di Serena Mollicone. Schegge di legno, microscopiche e ancora presenti sul nastro adesivo che avvolgeva i polsi della giovane, all'epoca 18enne, quando è stata rinvenuta cadavere nel bosco di Fonte Cupa nel giugno del 2001. Questo confermerebbe che Serena sia stata tramortita sbattendo la testa contro la porta. E le schegge di quel legno sarebbero finite sul corpo della ragazza che probabilmente aveva cercato riparo con le mani a quella furia cieca e violenta. L’omicidio di Serena Mollicone è stato trattato anche dalla trasmissione “La Vita in Diretta” su Rai Uno. Ospite in studio la giornalista di Tg24.info, Angela Nicoletti che da anni segue la vicenda. Le indagini ormai alle battute finali potrebbero avere un ulteriore colpo di scena e soprattutto dopo che, in Polonia, i carabinieri del comando provinciale di Frosinone, hanno interrogato ben sei persone che all’epoca dell’omicidio vivevano ad Arce e che poi improvvisamente hanno fatto ritorno in patria. Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Maria Beatrice Siravo, insieme ai carabinieri, si è infatti recata in Polonia, per prendere le impronte digitali e prelevare il Dna alle persone che, dopo l'omicidio di Serena, fecero ritorno nel loro Paese, nei pressi di Varsavia. Una mossa compiuta dal magistrato e dagli investigatori dopo recenti accertamenti scientifici compiuti sul materiale repertato all’epoca. (Continua a leggere dopo la foto)



A spingere il sostituto Siravo e i carabinieri di Frosinone in Polonia sarebbero stati in particolare dei frammenti di vernice trovati sul nastro adesivo con cui erano stati stretti i piedi e le mani della vittima e con cui era stato sigillato il sacchetto di plastica utilizzato per soffocare la 18enne, la notizia è stata trattata anche da ''Chi l'ha visto?'', programma che da anni si occupa del caso. Il 1 giugno 2001, Serena Mollicone, 18enne di Arce, uscì da casa per recarsi all'ospedale di Isola Liri e nel primo pomeriggio, rientrata nel suo paese, sparì. Il corpo della giovane studentessa venne trovato due giorni dopo da alcuni volontari della Protezione civile in un boschetto di Anitrella, frazione del vicino Monte San Giovanni Campano, con un sacchetto di plastica sulla testa, e le mani e i piedi legati.

Venne presto indagato un carrozziere di Rocca d'Arce, con cui la diciottenne si sospettò avesse un appuntamento, Carmine Belli, ma l’uomo venne prosciolto in via definitiva ed è ora tra quanti invocano giustizia per Serena. Nel 2008 poi si verificò un altro episodio misterioso, il suicidio del carabiniere Santino Tuzi, che era tra i militari presenti in caserma il giorno della scomparsa della 18enne. Un dramma che ha portato gli investigatori a intensificare le nuove indagini intanto aperte per cercare di scoprire i colpevoli dell’omicidio. In Procura a Cassino si sono man mano convinti che la giovane sia stata picchiata a morte, dopo un violento litigio, all'interno della caserma dell'Arma di Arce, dove si era recata forse per denunciare strani traffici in paese.

Secondo la procura la giovane è stata portata agonizzante nel boschetto, legata e soffocata con il sacchetto di plastica. Sono stati così indagati, con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere, l'ex comandante della stazione di Arce, il maresciallo Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Anna, il luogotenente Vincenzo Quatrale per concorso morale nell’omicidio e per istigazione al suicidio del brigadiere Tuzi, e l'appuntato Francesco Suprano per favoreggiamento.

