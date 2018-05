Una storia di quelle che non si vorrebbero mai raccontare, che tocca il cuore e lo fa affondare in un gorgo di dolore. Francesca Prosperi aveva 17 anni. Era bella, intelligente, un promessa della pallavolo. Poi due anni fa la scoperta e la diagnosi terribile: cancro. Per due anni ha lottato come una leonessa poi, stamani, si è arresa, il cancro che l'ha portata via mentre era in terapia all'Ospedale Santo Spirito di Pescara. Su Facebook compagne di squadra e avversarie le tributano l'ultimo saluto. ". Tanti i messaggi di cordoglio delle squadre sportive che Francesca l’avevano vista in campo con l’entusiasmo e la grande determinazione che l’accompagnava durante ogni gara: «Ciao Prò, noi ti ricordiamo così» si legge sulla pagina della Pallavolo Roseto che posta poi un video di un’esultanza della sua squadra dopo una bella vittoria. «Non siate tristi per me, ricordatemi con un sorriso. Quel sorriso che vi accompagnerà sempre» è il pensiero dedicato alla giovane dalla Virtus Volley Teramo. «Riposa in pace tesoro bello sono certa che l’immenso dolore che ora stanno provando i tuoi genitori sarà lenito pian piano dal tuo immenso amore. (Continua dopo la foto)



E da quello di Dio che ti ha aperto le porte del Paradiso» si legge, invece, su Facebook tra centinaia di cuoricini rossi. E ancora: "Il CT Abruzzo Nord-Ovest - si legge in un post listato a lutto della Fipav, Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale Abruzzo Nord Ovest - si unisce nel dolore di questo giorno alla famiglia e alla Pallavolo Roseto per la prematura scomparsa dell'atleta Francesca Prosperi. Nelle gare del 5 e 6 maggio si osserverà un minuto di silenzio in tutte le gare regionali e provinciali. Per capire che persona fosse Francesca basta poco, basta leggere uno degli ultimi post pubblicati su Facebook dedicati alla madre.

“Mbe che dire..mamy un altro anno vola via e tu sempre al mio fianco: pronta a difendermi da tutto e tutti, pronta ad affrontare tutto ciò che la vita ci mette di fronte, sempre insieme a me. Sei una mamma fantastica anche se non te lo dico mai, anche se litighiamo dalla mattina alla sera infondo due persone se non litigano non si vogliono poi così tanto bene! Sono orgogliosa di averti al mio fianco perché ogni giorno mi dai la forza di andare avanti e non mollare, perché mi accudisci tutti i giorni con amore e serenità proprio come solo tu sai fare! Dirti grazie per tutto quello che fai per me è poco..cerchi sempre di accontentarmi in qualche modo anche con i piccoli gesti. Ogni giorno mi dai coraggio e questo non è poco! Ti voglio veramente troppo bene”. Ti sia lieve la terra, Francesca.

Ti potrebbe interessare: Correte, sta male!”. Malore per Carolyn Smith. La giurata di Ballando con le stelle continua la sua lotta contro il cancro. Ora l’annuncio che preoccupa i fan