Trecento chili di droga sequestrati. Un’operazione imponente quella portata a termine dal Comando provinciale dei carabinieri di Milano. E ora trema tutto il mondo dello spettacolo. Sì perché a quanto pare il giro di droga milionario sarebbe stato destinato, in larga parte, a vip, professionisti e imprenditori. Nel giro dei clienti c'erano i famosi così come i tossici all'ultimo stadio. Ma mentre i primi ricevevano la consegna a domicilio, gli altri dovevano passare attraverso un varco nella cancellata di un condominio e raggiungere la casa del 41enne Michele Antonino, di sua madre Eleonora Franzoso (68 anni) e della loro vicina Rosanna Pitino (58). Tra i clienti famosi, l'ordinanza del gip Maria Vicidomini cita: un partecipante alla prima edizione del Grande Fratello, un conduttore che ha preso parte all'edizione 'Vip', manager di modelle, indossatrici che calcano le passerelle e ristoratori del centro di Milano. In manette nella maxioperazione che i carabinieri hanno battezzato 'The Hole' sono finite 16 persone, altre 6 sono state poste ai domiciliari, per un'altra, infine, è stato disposto l'obbligo di firma. (Continua dopo la foto)

«L'attività di spaccio iniziava nel pomeriggiointorno alle 17.30/18.00, e terminava in tarda serata – spiegano in magistrato . Solo nel fine settimana l'attività si protraeva sino alle ore tre/quattro di notte, visto che la richiesta di droga aumentava in considerazione dell'elevato numero di clienti che raggiungevano i locali della movida milanese». Oltre ai 23 arresti è stato disposto il sequestro del centro estetico «Beauty Center» di Cerro Maggiore (Milano), che le intercettazioni e gli appostamenti hanno dimostrato essere la base degli incontri per la gestione degli affari di droga tra i vari trafficanti. Il locale risulta ufficialmente intestato a Mattia Peitavino.

Ma si tratterebbe di un prestanome per conto di Massimo Rosi, trafficante arrestato il 9 maggio 2016 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Busto Arsizio.. Le accuse sono, a vario titolo, spaccio, ricettazione, porto illegale di armi, intestazione fittizia di beni. Gli investigatori si sono mossi tra le province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, Reggio Emilia, Savona, Torino e Varese. L'indagine coordinata dal pm di Milano Luigi Luzi, è stata chiamata «The Hole» (il buco) dal nome con cui era conosciuta la piazza di spaccio organizzata in un complesso immobiliare in via Turati 40 a Bollate.