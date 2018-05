Una tragedia assurda, un giovane che ha perso la vita a soli 23 anni e che ha lasciato sotto choc un paese intero, quello di Niscemi, nella provincia di Caltanissetta in Sicilia. Una follia motivata dalla gelosia, che ha spinto il ragazzo a togliersi la vita dopo un altro, altrettanto assurdo gesto. Tutto è successo, come riportato sulle pagine de La Repubblica, nella serata di giovedì 3 maggio 2018. Lui, Antony Mangiapane, il protagonista della vicenda, è sceso in strada, nel quartiere di San Giuseppe. Armato di pistola, è andato alla ricerca di un altro giovane, Salvatore Fidone, 19 anni. Un suo rivale in amore, visto che tra i due c'era di mezzo una ragazza contesa, che ognuno avrebbe voluto come sua fidanzata. Quando ha individuato il suo bersaglio ha esploso rapidamente tre colpi, centrandolo. Poi è salito di corsa in macchina e si è dato alla fuga a tutto gas, allontanandosi in fretta e furia dalla zona prima dell'arrivo della polizia, nella speranza che nessuno lo avesse riconosciuto. Soltanto successivamente ha realizzato quanto fatto. (Continua a leggere dopo la foto)

Salvatore se l'era in realtà miracolosamente cavata senza subire gravi danni. I colpi lo avevano ferito solo lievemente: soccorso proprio dalla ragazza contesa dai due, che in quel momento si trovava in compagnia proprio di Fidone, uscirà dall'ospedale nel giro di pochi giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Antony però questo non poteva saperlo e dopo una breve fuga si è fermato, convinto di aver ucciso una persona. Il pentimento per quanto fatto è stato tale da spingerlo a puntare l'arma contro sé stesso e fare nuovamente fuoco. Il suo corpo è stato rinvenuto in fin di vita in contrada Canale, all'ingresso di Niscemi, da polizia e carabinieri che erano sulle sue tracce. (Continua a leggere dopo le foto)

Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, nonostante una corsa disperata all'ospedale Basarocco della stessa città sicula. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità locale e gli utenti sui social, increduli di fronte a un simile orrore. Stando a quanto emerso in queste prime ore, pare che Antony non avesse mai perdonato a Salvatore di avergli soffiato la fidanzata, della quale era ancora innamorato. Un folle sentimento di gelosia che lo ha spinto ad armarsi per regolare i conti con il rivale in amore. Gli investigatori stanno comunque indagando per capire se ci sia dell'altro dietro questa drammatica storia.

