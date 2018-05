Sono in programma sabato i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso mese di gennaio. Mesi difficili, di indagini serrate, interrogatori e fiumi di inchiostro. Una storia dalle tinte fosche che ora si arricchisce di un nuovo particolare. Secondo la Procura infatti Innocent Oseghale il nigeriano coinvolto in prima persona nell’omicidio di Pamela l’avrebbe “costretta ad avere un rapporto sessuale completo". Sono i nuovi elementi emersi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il procuratore capo, Giovanni Giorgio, il comandante provinciale dei Carabinieri, Michele Roberti, e il comandante del reparto operativo dell'Arma, Walter Fava. Il Gip del tribunale maceratese, Giovanni Maria Manzoni, ha però accolto solo parzialmente la nuova richiesta degli inquirenti: ha infatti disposto la misura cautelare in carcere per il 29enne nigeriano, che ora dovrà rispondere anche di concorso in omicidio, ma non ha accettato la tesi della violenza sessuale. Una decisione sulla quale la Procura valuterà se ricorrere. (Continua dopo la foto)

Una decisione che farà discutere mentre sulla vicenda tuona Marco Valerio Verni, zio di Pamela Mastropietro che è anche legale della famiglia e parla anche a nome della mamma: "Prendiamo atto della proclamazione del luttocittadino di sabato, ed è un gesto che apprezziamo. Ma che non sia un gesto con cui pensano di lavarsi la coscienza. Alle parole devono seguire fatti concreti da parte dell'amministrazione"."Le responsabilità del Comune ci sono - incalza Verni -, servono fatti concreti per affrontare seriamente la situazione e fermare l'immigrazione clandestina e lo spaccio di droga perché putroppo quello che è accaduto a Pamela potrebbe capitare a qualcun altro se le condizioni che restano le stesse.

L'amministrazione deve intervenire, perché quello che è accaduto a Pamela non accada mai più". Nelle settimane scorse il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio aveva reso noto uno stralcio delle intercettazioni che sono state fatte in e che potrebbero essere un punto cardine dell'indagine. ''Questa è una cosa da bambini, abbiamo già fatto cose terribili. Oseghale avrebbe dovuto far sparire il cadavere tagliandone una parte a pezzettini da gettare nel gabinetto, e mangiando nel tempo il restante, dopo averlo congelato''. Nel fare il punto sulle indagini il procuratore Giovanni Giorgio aveva rispetto per la vita “tormentata” della vittima sottolineando chhe il Dna trovato sul corpo di Pamela oltre a quello di Oseghale, non appartiene a nessuno degli indagati ma non sposta per il momento l’attenzione degli inquirenti dai tre che ritengono responsabili del delitto. Chi indaga non ha dubbi sul fatto che la ragazza sia morta, il 30 gennaio scorso, nell’appartamento di via Spalato 124, a Macerata, dove viveva Oseghale. Il Dna appartiene a una persona ''occidentale'' non coinvolta nell'inchiesta: gli altri due profili genetici appartengono a uno dei tre nigeriani arrestati per il delitto, Innocent Oseghale, e a un tassista che trascorse alcune ore con la giovane il giorno prima che venisse uccisa.

Ti potrebbe interessare: “Si vede tutto!”. Grande Fratello, Mariana super hot (senza censure): seduta sul divano, non si accorge che il vestito va giù, sempre più giù… E il siparietto è servito. Il pubblico, però, non lo prende bene: ecco perché