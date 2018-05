Per la serie brutte, anzi bruttissime, sorprese: vai al bancomat e ti accorgi che mancano dei soldi. Calma. Va mantenuta la calma. In questi casi, dopo il giusto choc iniziale, perché a nessuno fa piacere di veder sparire i propri risparmi, si avverte subito la banca telefonando all'apposito numero verde che nella maggior parte dei casi è scritto a caratteri cubitali su ogni bancomat per velocizzare la pratica e si procede così al blocco delle carte per proteggere il proprio conto corrente. Poi, seconda mossa, si corre dalle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Purtroppo succede. Ed è successo anche a un uomo di circa quarant'anni di Pagani, nel Salernitano, che dopo aver notato diversi movimenti strani sul suo conto si è allarmato. Quei prelievi, ne era strasicuro, non erano mai stati fatti da lui. Ha quindi pensato alla cosa più ovvia (e purtroppo frequente): che gli avessero clonato la carta di credito, perché quei soldi lui, marito e papà di famiglia, non li aveva mai ritirati o spesi. Non ha perso tempo e si è recato dai carabinieri per sporgere regolare denuncia. (Continua dopo la foto)



Fin qui, direte, non c'è nulla di anomalo. L'abbiamo già sottolineato: succede. Ma la storia di questo papà campano non è mica finita qui. Dopo aver denunciato la misteriosa scomparsa di soldi ai carabinieri, ha scoperto che quei prelievi non erano stati fatti da uno sconosciuto, magari dall'altra parte del mondo: erano opera della moglie che, a quanto pare, li usava per tradirlo con un altro uomo. La vicenda, come detto, ha come teatro Pagani ed è avvenuta a galla negli ultimi giorni. L'ammanco, invece, visibile già solo dalle operazioni non effettuate dall'uomo, era di diverse migliaia di euro. Partite le indagini, i carabinieri si sono subito concentrati sul 'tipo' di spese effettuate con quei soldi. Da qui la scoperta sconcertante.

Si è scoperto che i soldi mancanti erano stati usati per diversi pernottamenti e soste in un hotel della zona tra Pagani ed Angri. Poi, andando avanti con gli accertamenti, è emerso che a effettuare questi pagamenti era la moglie dell'uomo, legittima titolare della carta in quanto cointestataria del conto. Quindi l'ultima amara verità: in quegli alberghi la donna non dormiva da sola. I carabinieri, di fronte a questo quadro, hanno avuto pochi dubbi: quell'ammanco di soldi sul conto in realtà era dovuto ad alcune scappatelle della moglie del quarantenne. E dopo il danno (doppio), pure la beffa: l'uomo ha dovuto ritirare la denuncia dal momento che la moglie, in quanto cointestataria del conto, non ha agito contro la legge. Nessun reato, accusa caduta quindi.

