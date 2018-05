Un giallo che sta tenendo impegnati gli investigatori e che ha subito attirato le attenzioni della stampa locale quello andato in scena in queste ore a Roma, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane. Lui, G. D. V. P. di 23 anni, è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere tra i più benestanti della capitale. A scoprire quanto era accaduto la madre, che intorno alle 12 era entrata nella sua stanza non vedendolo uscire per controllare che stesse bene. Inutile la telefonata ai soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo, discendente da una nobile famiglia romana. Al momento si esclude la pista dell'omicidio, ma sarà soltanto l'autopsia, già disposta, a fare più luce su un caso che nasconde dei misteri ancora da chiarire. Su tutti, un messaggio trovato proprio sul cadavere, una frase inquietante che ha suscitato molti interrogativi. La causa più accreditata del decesso resta al momento quella dell'overdose dovuta a una massiccia assunzione di metadone. (Continua a leggere dopo la foto)

Il giovane, trovando nel letto senza vita con ancora il pigiama addosso, aveva trascorso la notte in camera con la fidanzata conosciuta tempo fa in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Come spiega il Corriere della Sera, al momento della scoperta del corpo lei non era più in casa. La ragazza si era infatti allontanata all'alba dopo aver scritto sul petto del compagno usando il rossetto la frase "Mi hai lasciato sola. Mi vendicherò". Non è chiaro se il messaggio fosse per il fidanzato o per chi ha ceduto il metadone al ventenne causandone così la morte. Raggiunta e interrogata dalla polizia, al momento non risulta indagata. La coppia era rientrata a casa nella serata di lunedì in via di Villa Grazioli, fra via Salaria e piazza Ungheria, ai Parioli.(Continua a leggere dopo le foto)

Sconvolti i parenti del ragazzo. Fin dall'inizio chi lo conosceva aveva riferito agli investigatori della squadra mobile che il giovane faceva uso di droghe e alcol, una circostanza ribadita successivamente anche dagli stessi genitori, che erano a conoscenza dei problemi del figlio. Sarà l’autopsia a stabilire se ci sia un collegamento con la sua morte. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati evidenti segni di violenza. E non si esclude, come detto, che la frase scritta dalla giovane possa essere un avvertimento a un eventuale spacciatore.

“È successo tutto dopo quella foto”. Siringa in mano, overdose e il piccolo a dormire nel seggiolino: la vicenda di questa mamma tossicodipendente sconvolse il mondo non poco. Eppure ora, a distanza di un anno preciso da quella tragedia sfiorata, è proprio la protagonista a parlare. E le sue parole diventano, paradossalmente, fonte di ispirazione