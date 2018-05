Massimo Bossetti, l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di Yara Gambirasio, è tornato negli ultimi giorni a far parlare di sé. In attesa della sentenza di Cassazione che riscriverà o confermerà la pena inflitta in Appello, è uscito dal carcere per qualche ora. L’occasione non è stata delle miglio, il muratore di Mapello infatti ha usufruito di un permesso per partecipare alle esequie della madre. Ma non si sarebbe fermato qui.Secondo quanto riferito da una partecipante alle esequie Bossetti, scrive il Messaggero, nella chiesa in cui erano presenti solo i parenti della defunta, avrebbe brevemente «salutato la madre». Il muratore condannato in appello per l'omicidio della 13enne di Brembate di Sopra ha quindi lasciato la chiesa di Mozzo a bordo di un furgone della polizia penitenziaria mentre gli agenti hanno fatto un cordone per evitare che fosse fotografato.Sul pulpito, Bossetti, che secondo le leggi aveva l’assoluto diritto di essere al funerale della mamma deceduta, ha omaggiato la donna: «Grazie mamma», ha detto durante la cerimonia, a porte rigorosamente chiuse. Ester è morta due giorni fa: aveva un male incurabile di cui non sospettava nulla, scoperto in ospedale dopo un controllo. (Continua dopo la foto)

La Arzuffi dal giorno dell'arresto ha sempre sostenuto l’innocenza di suo figlio, condannato per aver ucciso la tredicenne di Brembate Sopra. Anche dopo che la Corte d’assise d’appello di Brescia ha depositato le motivazioni del verdetto nei confronti del figlio la donna ha continuato a dire che in carcere c'è un innocente.“È un momento di grande apprensione per noi. Lui è un innocente in carcere, padre di 3 figli che vorrebbero solo riabbracciare il loro papà”, aveva detto la Arzuffi aggiungendo che “è impossibile pensare come si senta Massimo, in questo momento è sicuramente demoralizzato”.Dopo la fine del processo Ester Arzuffi ha continuato a sostenere l'innocenza del figlio chiedendo una nuova perizia sul Dna.

“Crediamo alla giustizia – aveva detto – e confidiamo nella Cassazione, soprattutto per capire chi è stato davvero a fare del male a quella piccola creatura di Yara”. Lo scorso anno, prima della conferma dell’ergastolo per Bossetti, la madre in televisione aveva anche provato a spiegare “l’origine” del dna che ha incastrato suo figlio.Alle esequie hanno preso parte anche la moglie Marita Comi e la sorella dell’uomo, Laura Letizia Bossetti, che sia all’arrivo che alla fine della cerimonia funebre hanno lasciato la chiesa evitando di parlare con i giornalisti. C’è stato anche qualche momento di tensione tra un’amico della famiglia e una troupe televisiva perché l’uomo, che ha usato anche parole minacciose, non voleva che si riprendesse l’uscita del feretro e dei presenti.La volontà della famiglia sono state affidata a don Giulio Albaniche mezz’ora prima della messa si è avvicinato a giornalisti, fotografi e cameramen per comunicare che il funerale si sarebbe svolto “a porte chiuse, riservato ai familiari”.

