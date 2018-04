"Fino a ieri pomeriggio ci siamo salutati al solito nostro con le battutine e ora a pensare che sei andato tra gli angeli in cielo mi lascia senza parole. Ora animerai il paradiso con la tua allegria e spontaneità". Solo una delle tante frasi lasciate sulla sua bacheca Facebook. Una morte improvvisa e un dolore lancinante. Strappato alla sua famiglia mentre faceva ciò che amava, mentre in consolle metteva dischi. Così è morto Alessandro Maugeri, dee – jay di 26 anni. Il giovane, per cause ancora da accertare, si è accasciato al suolo ed è spirato, sotto gli occhi del pubblico presente in un locale di Biancavilla, in provincia di Catania, dove stava lavorando. Il suo cuore ha smesso di battere. I sanitari dell'ambulanza giunta sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, come si legge sul Corrieretneo.it, sono arrivati anche i carabinieri.L'ipotesi più accreditata è quella dell'arresto cardiaco, poiché Alessandro Maugeri non soffriva di alcuna patologia. Sconvolti gli amici e tutta la comunità di Paternò, dove era molto conosciuto proprio in virtù del suo lavoro di animatore. (Continua dopo la foto)

Una tragedia che ha colpito molti che, in queste ore, stanno riempendo la pagina Facebook di Alessandro con messaggi di affetto e di cordoglio. "Addio amico". "Non è possibile, non è accettabile", scrive Emanuela. "Non ho parole, buon viaggio amico mio", aggiunge Claudio."Ciao Ale - scrive Francesco - ti ho conosciuto per poco tempo. E per quello cheso sei un ragazzo fantastico e pieno di felicità, ovunque tu andavi sapevi mettere allegria e felicità ad ognuno di noi, anche se magari molto spesso noi non ne avevamo voglia. Conoscerti E ridere insieme a te in così poco tempo e stato bellissimo. Ci mancherai tantissimo... R.I.P". Ancora ignote le cause del decesso.

Anche se non si esclude il giovane possa essere rimasto vittima di quella che si definisce Morte Cardiaca Improvvisa (MCI) ossia una morte naturale di origine cardiaca preceduta da un’improvvisa perdita di conoscenza in soggetti con o senza una cardiopatia nota preesistente. È responsabile del 10% dei decessi che si verificano ogni anno in Italia e rappresenta oltre il 50% di tutti i decessi causati da patologie cardiache.Nel nostro Paese, infatti, perde la vita per morte cardiaca improvvisa una persona ogni circa 1000 abitanti; la sua asintomaticità è la causa principale di tali decessi. Si verifica, appunto, un’improvvisa cessazione della funzione di pompa del nostro cuore (Arresto Cardiaco (AC) o Arresto Cardio-Circolatorio (ACC)) che porta inesorabilmente alla morte se non si interviene tempestivamente con opportune manovre rianimatorie.

Ti potrebbe interessare: Premio Nobel: è maxi scandalo! Svezia nel caos. La notizia ha subito fatto il giro del mondo suscitando incredulità e indignazione. Cosa è successo