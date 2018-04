Roma, una tragedia folle. È accaduto tutto alle 5,30 a Ciampino, in via Francesco Baracca 26/b. Alessandro Tolla, 42 anni, lui, Maria Giuliano, 37 anni, avvocato, lei. Non si conoscono al momento i motivi della violentissima lite sfociata nel dramma. Di certo si sa, dalle prime ricostruzioni, che l'uomo durante un violento alterco con la moglie, ha afferrato un coltello con cui l'ha ferita e ha tentato anche di tagliarle la gola. Lui ha tentato di sgozzarla, quindi e poi si è tolto la vita lanciandosi dal balcone dell'appartamento al terzo piano. L'uomo è morto sul colpo. La donna, soccorsa, è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico romano di Tor Vergata. I due non hanno figli ed erano soli in casa. Il 42enne, dopo aver inferto alcuni colpi, forse pensando di aver ucciso la donna, si è diretto verso il balcone e, senza esitare, si è lanciato nel vuoto. Un volo dal terzo piano che gli è stato fatale. (Continua a leggere dopo la foto)

Le urla, intanto, avevano svegliato condomini e vicini che hanno dato l'allarme. Sul posto gli agenti del commissariato di Marino diretto dal vice questore Nicola Giantomasi e un'ambulanza che ha prelevato la donna portandola in ospedale a Roma, al policlinico di Tor Vergata, dove è ricoverata in gravi condizioni. Una coppia felice, raccontano i vicini, sposata da quattro anni. Una vita serena in quell'appartamento al centro di Ciampino, tra piazza Pace e l'aeroporto. Lei molto bella, quasi una modella, lui schivo, un po' chiuso. Tra i due, mai una discussione. Di sera, raccontano alcuni testimoni, li si vedeva spesso sul balconcino affacciati a chiacchierare. (Continua a leggere dopo le foto)

Forse proprio per questo nessuno si spiega l'origine di quella lite all'alba, degenerata in una violenta aggressione. L'arma, un coltellaccio da cucina con una lama di trenta centimetri, è stata sequestrata. A soccorrere l'avvocatessa, per prima, una vicina che, dice, di essere anche la sua più grande amica, forse l'unica. Maria Giuliano, al momento, è stata sottoposta a un delicato intervento da parte dell'equipe chirurgica del policlinico di Tor Vergata. Accanto a lei la madre, una maestra. Tra le ipotesi investigative, al momento, c'è quella che vedrebbe la lite tra marito e moglie nata per motivi di gelosia. Gli inquirenti hanno sequestrato nell'appartamento della coppia alcune lettere e un pc.

Ti potrebbe interessare anche: "L'hanno uccisa". Famosa cantante, un omicidio choc. Un colpo di pistola al cuore sparato durante un’esibizione sotto gli occhi dei presenti