Una gru che appare all'improvviso all'orizzonte, di fronte agli occhi del capotreno sotto choc. E il treno che deraglia non riuscendo a evitare quell'ostacolo che non doveva essere presente sui binari, scatenando il panico tra i passeggeri. Un incidente che ha coinvolto i passeggeri che erano saliti sul convoglio ferroviario partito da Savona in direzione Torino alle 12.43, il numero 10130. Tutto è accaduto nel tratto tra Bene Vagienna e Trinità, poche centinaia di metri prima di entrare nella stazione. Il treno, che in quel momento aveva a bordo centinaia di pendolari, avrebbe urtato il braccio di una gru a fianco dei binari che ha squarciato la carlinga della locomotiva, facendolo sbalzare dai binari, terminando poi la sua corsa sul ghiaione. Tra le persone a bordo terrore e qualche ferito, come raccontato da La Stampa. I medici, arrivati anche con un elicottero, hanno subito prestato soccorso a un passeggero, quello che destava più preoccupazione, e altri tre feriti lievi, oltre ad assistere i presenti sotto choc. (Continua a leggere dopo la foto)

La linea ferroviaria è stata immediatamente bloccata mentre arrivavano vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti oltre agli incaricati dalla procura di Cuneo che dovrà accertare le responsabilità di quello che poteva trasformarsi in disastro. Per fortuna la prontezza dei riflessi del personale di bordo e la modesta velocità del convoglio in quel punto hanno evitato conseguenze ben peggiori. La gru che ha urtato il treno un chilometro prima che si arenasse appartiene a una ditta che costruisce componenti in cemento armato per grandi capannoni: gli operatori la stavano usando per spostare una capriata quando di colpo si è ribaltata, forse per un colpo di vento. (Continua a leggere dopo le foto)

Il braccio ha urtato la locomotiva che, malgrado l'immediato bloccaggio delle ruote ha proseguito per inerzia alcune centinaia di metri. Sul treno scene di panico prima che il convoglio si fermasse. È stata avviata un’inchiesta per accertare la dinamica dell'accaduto. La circolazione ferroviaria fra Fossano e Mondovì, sulla linea Torino – San Giuseppe di Cairo, è stata sospesa, con l'attivazione di un servizio di autobus sostitutivo. Sul posto l'assessore regionale Francesco Balocco che non ha ancora rilasciato dichiarazioni in attesa di conoscere le dinamiche dell'accaduto.

“Chiamate un’ambulanza”. Paura per Nathalie Caldonazzo: la showgirl vittima di un brutto incidente a Roma. Il trasporto in ospedale, le condizioni della showgirl