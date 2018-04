Mangiano del tonno e finiscono all'ospedale. Il fatto è accaduto giovedì 26 aprile, quando la coppia di coniugi, dopo aver consumato il pranzo, ha iniziato ad accusare forti dolori addominali. Il pericolo ha riguardato due coniugi di Torino, colpiti da intossicazione da istamina dopo avere consumato a casa tonno fresco proveniente dalla Spagna e acquistato in una pescheria cittadina: se la sono cavata con un passaggio fuori programma in ospedale, dove sono stati trattati con cortisone e antistaminici. Grazie alla rapidità degli accertamenti, come riporta La Stampa, è stato possibile stabilire un collegamento diretto tra il cibo consumato e la tossina, presente nei campioni in quantità superiori di sei volte rispetto alla soglia di sicurezza. Come sia potuta avvenire l’interruzione della catena del freddo non è ancora noto. La cattiva conservazione del pesce, infatti, provoca il proliferare dell'istamina. La molecola tossica poi resiste al calore e quindi anche alla cottura e quindi l'intossicazione può avvenire anche in caso di consumo di pesce cotto. (Continua a leggere dopo la foto)



L'intossicazione da tonno contaminato da istamina è stata rilevata presso il laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico di Torino diretto dalla dottoressa Lucia Decastelli che ha certificato la positività alla sindrome sgombroide in diversi campioni: nei residui del pasto dei coniugi, nella pescheria e dal grossista (stesso lotto in confezione integra). A sviluppare l’istamina potrebbe essere stata la cattiva conversazione del pesce, legata all’interruzione della catena del freddo. La sindrome sgombroide è una intossicazione alimentare causata dal pesce alterato da cattiva conservazione dopo la pesca. I sintomi della sindrome sgombroide compaiono da 10 minuti dopo l'ingestione a 2-3 ore (la media è di 90 minuti circa), e comprendono: cefalea, orticaria, eritema, iperemia congiuntivale, nausea, bocca che brucia, vomito, diarrea, dolori addominali o crampiformi. Nei casi più gravi è possibile riscontrare: difficoltà respiratorie, palpitazioni, ipotensione, ischemia miocardica.

Almeno un centinaio i casi registrati in Spagna l’anno scorso, alcuni anche in Italia, al punto da spingere il Ministero della Salute spagnolo (Aecosan) a diramare un comunicato, ripreso sul sito del Ministero italiano, che puntava l'attenzione sul rischio da intossicazione alimentare legato al consumo di tonno fresco con alti livelli di istamina: ''Si invita chi avesse acquistato tonno fresco, a partire dal 25 aprile 2017, a contattare gli esercizi di vendita dove lo ha acquistato per verificare se trattasi del prodotto commercializzato dalla ditta spagnola (Garciden) e in tal caso a non consumarlo'', riportava la nota.

