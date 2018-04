Il ponte di legno e quel fiume che muove la vita del piccolo paesino, sono soltanto due delle particolarità di un logo che rimane impresso nella mente. Un marchio oramai celebre in Italia e nel mondo che è conosciuto anche se non si è amanti del prodotto che rappresenta: una di quelle immagini che appena la si guarda fa dire: “Sì, la conosco”. Oggi però, per quel ponte, per quel fiume e per quella città, è un giorno triste, il più triste. Si è spento Giuseppe Nardini. Capitano d’industria e storica guida della distilleria di Bassano che ha portato il proprio marchio a diventare sinonimo di acquavite di alta qualità. Nato nel 1927 Nardini si era laureato in Scienze economiche e aziendali a Cà Foscari, padre di due figlie, Cristina e Francesca, era sposato con Marisa. Per oltre 50 anni ha guidato l’azienda di famiglia fondata nel 1779 da Bortolo Nardini. La mescita di acquavite oggi famosa per l’aperitivo “mezzo e mezzo” si trova proprio all’ingresso del Ponte palladiano ed ha accolto più volte personaggi del calibro di Mary Elizabeth, la Regina Madre del Regno unito o Indro Montanelli che era amico personale del “dottor Nardini”, come veniva chiamato dai suoi più stretti collaboratori. (Continua dopo la foto)



Il 4 luglio prossimo avrebbe compiuto 91 anni. “Si è spento nel suo letto circondato dal nostro affetto – ha detto la figlia Cristina, che gli è stata vicina fino all’ultimo – dopo quindici giorni di agonia per un malore, forse un itus, da cui non si è più ripreso”. Ai vertici della Nardini oggi ci sono quattro cugini e Cristina, la prima donna ad avere un ruolo attivo all’interno dell’azienda. Fino al cambio di rotta imposto dal nonno di Cristina Nardini i segreti della produzione venivano tramandati solo di padre in figlio. Giuseppe Nardini è stato anche una colonna dell’imprenditoria veneta diventando vicepresidente vicentino dell’associazione durante il mandato di Pietro Marzotto, un altro capitano d’azienda morto nelle ultime ore. Nardini aveva guidato anche la Banca Popolare di Vicenza ed era stato nominato cavaliere del lavoro.

A Bassano sarà ricordato come un innovatore fu proprio lui a volere Le “Bolle”, un’opera di architettura futuristica firmata da Massimiliano Fuksas e oggi laboratorio di ricerca della grappa, una struttura realizzata in occasione dei 225 anni di fondazione dell’azienda. L’Italia perde un grande imprenditore e una geniale mente, ma con un’eredità lavorativa e umana enorme. Giuseppe Nardini sarà ricordato per molto, molto tempo e non solo a Bassano.

