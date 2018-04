Vent’anni compiuti da pochi mesi e la voglia di mettersi in gioco. Era un bravo ragazzo Riccardo, gentile, volenteroso, sempre allegro e pieno di vita. Aveva la spensieratezza della gioventù ma la testa sulle spalle. «Avevamo tutto, non ci mancava nulla – dice la mamma, che non riesce a darsi pace - Il mio Riccardo era il nostro sole». Un cuore distrutto quello di Antonella Gambato, come lo è quello di papà Filippo Pozzato, metalmeccanico, travolti insieme alla figlia Alessia da un dolore disumano e crudele che brucia il cuore. Senza un perché, senza rendersene conto, si trovano a piangere il loro Riccardo, soprannominato dagli amici Pozzo riprendendo il suo cognome. Pozzo che aveva tanti amici, Pozzo che era uno di quelli che trascina il gruppo, Pozzo che mancherà terribilmente a tutti, come l’aria e che l'anno scorso si era diplomato operatore alla manutenzione di macchine utensili all'Enaip di Padova. E aveva trovato lavoro alla Guidolin srl di Reschigliano, una ditta che si occupa di lavorazioni meccaniche. «Era così contento di quel lavoro, ci andava volentieri ed era proprio felice continua mamma Antonella -. (Continua dopo la foto)

Riccardo ha studiato e poi si è trovato un lavoro di cui andava fiero. Poi, dopo gli studi, aveva deciso di prepararsi per prendere la patente». Infatti, Riccardo aveva superato l'esame all'inizio di marzo. «Ci aveva chiesto un'auto per spostarsi e andare al lavoro da solo aggiunge papà Filippo allora l'abbiamo accontentato e abbiamo acquistato la Ford Fiesta. Era felice: seppur usata, ne era orgoglioso».La notizia della morte di Riccardo è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Mamma Antonella è stata informata mentre stava rientrando a casa dal lavoro.«Ero in auto e mi ha chiamato mia figlia Alessia dice la donna , poi mi ha passato il comandante dei vigili che mi ha informato che Riccardo aveva avuto un incidente.

Non è servito che mi dicesse altro perché ho capito subito che era morto. E ho chiamato mio marito e insieme siamo corsi all'obitorio – riporta Leggo. Però non ce l'hanno ancora fatto vedere. La nostra vita adesso è distrutta e niente potrà essere come prima». Secondo i genitori, Riccardo stava tornando dalla zona di Bragni, a Cadoneghe, dov'era andato per la prima lezione in palestra; e, infatti, gli agenti della polizia locale hanno ritrovato in auto un borsone da palestra. Un dolore immenso. Impossibile ora anche pensare di superarlo

