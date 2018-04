Dopo la prima puntata dedicata alla Strage di Erba, 'Tutta la verità', il programma che racconta i più controversi e clamorosi fatti di cronaca, prodotta da Verve Media Company per Discovery Italia in onda sul canale Nove, affronta il delitto di Avetrana, l'omicidio della quindicenne Sarah Scazzi, per cui sono state condannate in via definitiva la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, e per il quale lo zio Michele Misseri, che si dichiara unico responsabile, è stato invece condannato, per il solo occultamento di cadavere, a otto anni di reclusione. La tragedia sarà ripercorsa dal fratello di Sarah, Claudio Scazzi, l'amico Ivano Russo, la criminologa Roberta Bruzzone, l'avvocato Walter Biscotti e l'inviata di ''Chi l'ha visto?'' ad Avetrana in quei drammatici giorni Marialucia Monticelli. Anche la mamma della giovane, Concetta Serrano Scazzi, torna a parlare dell'omicidio della figlia. E proprio la sua testimonianza è il contributo più importante dello speciale. La mamma della studentessa per la prima volta ha confessato di nutrire seri dubbi sul ruolo di sua sorella Cosima Serrano, rinchiusa in carcere di Taranto insieme alla figlia Sabrina Misseri. (Continua a leggere dopo la foto)



''Non ho capito quale sia stato il ruolo di Cosima: - spiega la mamma di Sarah ai microfoni di Tutta la verità - se lei c'entrava, se lei lo fa per coprire sua figlia… Né Michele ha mai parlato di Cosima. C'è una ricostruzione che però non sappiamo se corrisponde al vero''. Dubbi che, ovviamente, la turbano da quando la sorella è stata fermata e accusata dell'omicidio della piccola Sarah. Durante la puntata andranno in onda anche le drammatiche dirette televisive di quei giorni da casa Misseri, con l'evolversi degli eventi, e le concitate telefonate tra i parenti e gli amici di Sarah, i pressanti interrogatori di Michele Misseri e i colloqui in carcere tra lui, la figlia Valentina e la moglie Cosima. I fatti vengono analizzati attraverso le parole di giornalisti e avvocati che hanno seguito il caso in prima persona. Un lavoro imponente per tentare di raccontare tutta la verità su questo caso estremamente complesso, che ha cambiato il modo di fare cronaca in Italia.

Il 21 febbraio 2017 la Corte suprema di cassazione ha definitivamente riconosciuto colpevoli e condannato all'ergastolo per concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente cugina e zia della vittima, confermando la condanna già inflitta in primo grado e in appello[3] dalla Corte d'assise di Taranto. Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima, è stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove (il furto del cellulare di Sarah). È stato condannato in via definitiva a 4 anni e 11 mesi di reclusione per concorso in occultamento di cadavere con Michele Misseri anche suo fratello Carmine Misseri. Confermata, infine, dalla Cassazione la condanna ad un anno e quattro mesi per favoreggiamento personale per Vito Russo Jr., ex legale di Sabrina, e Giuseppe Nigro.