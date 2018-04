Si è spenta mercoledì 25 aprile del 2018 a causa di una malattia che le era stata diagnosticata solo due mesi fa. Sono rimasti a piangere per lei i suoi quattro figli: Ginevra, Emanuele, Angelica e Consolata, i ragazzi nati dalla relazione avuta con il marito, l'avvocato Giuseppe Visconti. Nel mondo della moda era conosciuta come ''La signora della seta'', Fulvia Visconti Ferragamo era la quarta dei sei figli di Salvatore e Wanda Ferragamo. Avrebbe compiuto 68 anni a luglio prossimo. L'imprenditrice si occupava da sempre degli accessori di seta per donna e per uomo della maison fondata dal celebre padre Salvatore e divenuta una delle imprese del lusso internazionale grazie all'impegno e alla visione di mamma Wanda, che oggi a 96 anni la piange con infinita tristezza e inconsolabile rimpianto. Come consigliere di amministrazione della Salvatore Ferragamo Spa seguiva tutta l'attività del gruppo di famiglia presieduto dal fratello Ferruccio Ferragamo a Palazzo Feroni Spini. Ma spesso saliva al Palagio a trovare mamma Wanda che ora, dopo la scomparsa di Fiamma di Sangiuliano Ferragamo nel 1998, piange un'altra figlia. (Continua a leggere dopo la foto)



Fiamma di Sangiuliano Ferragamo era stata l'unica figlia ad aver lavorato con papà Salvatore, il mitico Calzolaio delle Dive, e ad aver appreso i segreti del mestiere direttamente da lui. Oggi a Milano si terranno i funerali in forma privata, poi due trigesimi a Milano e a Firenze. ''Aveva studiato a Firenze, Fulvia, - si legge su La Nazione - e degli anni della gioventù aveva conservato l’affetto di tante amiche che oggi la piangono. Quando Salvatore Ferragamo morì nel 1960, Fulvia aveva solo dieci anni. Insieme alla mamma e ai fratelli e alle sorelle ha amato la sua famiglia sopra ogni cosa. Era una donna di fede profonda, il suo è stato un matrimonio d'amore, cementato dalla nascita di quattro figli, poi dei nipoti, da passioni comuni come la cultura, la natura e la campagna: parlava sempre del suo riso nelle proprietà del Vercellese e ora della bella proprietà in Maremma, La Trappola, acquistata da pochi anni''.

Fulvia è stata la creatrice di una delle linee più di successo del marchio Ferragamo. Nel 1970, la figlia minore di Salvatore decide di allargare l'azienda e di proporre una linea maschile e la produzione di accessori in seta, quali foulard e cravatte. Come detto, questa diventerà uno dei punti di forza della casa di moda made in Italy. Il marchio Ferragamo è presente in oltre 90 paesi tramite una rete di oltre 680 negozi monomarca gestiti direttamente: 103 nel Nord America, 170 in Europa, 268 nell'Asia Pacifico, 79 in Giappone, 63 in America Latina. Oltre a questi vanno aggiunti quelli con licenza. Il canale retail incide per quasi il 64% sui ricavi, il canale wholesale per il 35%. La casa è oggi attiva nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, accessori, e profumi. Realizza inoltre attraverso licenze occhiali (Marchon) e orologi.

