Non sono chiuse le indagini sull'omicidio di Pamela Matropietro, la giovane romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata. Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha reso noto uno stralcio delle intercettazioni che sono state fatte in questo periodo e che potrebbero essere un punto cardine dell'indagine. ''Questa è una cosa da bambini, abbiamo già fatto cose terribili. Oseghale avrebbe dovuto far sparire il cadavere tagliandone una parte a pezzettini da gettare nel gabinetto, e mangiando nel tempo il restante, dopo averlo congelato'', sono le parole pronunciate nella cella dove sono detenuti Lucky Desmond e Awelima Lucky (FOTO) due degli arrestati – con Innocent Oseghale – con le accuse di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere della diciottenne romana Pamela Mastropietro. Le parole vengono citate dal giudice Giovanni Manzoni, nell'ordinanza con cui impone ai tre un'altra misura cautelare, sempre in carcere, per l'accusa di spaccio. Ci sono le affermazioni degli indagati: intercettati in carcere, Desmond e Awelima parlano della loro attività di spaccio di eroina e marijuana, svolta in città vicino a un istituto superiore, alla stazione, ai giardini Diaz, e a Montecassiano, vicino all’albergo dove era ospitato Awelima, per incarico di Oseghale. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel fare il punto sulle indagini il procuratore Giovanni Giorgio chiede rispetto per la vita “tormentata” della vittima, e sottolinea che il Dna trovato sul corpo di Pamela oltre a quello di Oseghale, non appartiene a nessuno degli indagati ma non sposta per il momento l’attenzione degli inquirenti dai tre che ritengono responsabili del delitto. Chi indaga non ha dubbi sul fatto che la ragazza sia morta, il 30 gennaio scorso, nell’appartamento di via Spalato 124, a Macerata, dove viveva Oseghale. Il Dna appartiene a una persona ''occidentale'' non coinvolta nell'inchiesta: gli altri due profili genetici appartengono a uno dei tre nigeriani arrestati per il delitto, Innocent Oseghale, e a un tassista che trascorse alcune ore con la giovane il giorno prima che venisse uccisa.Durante le intercettazioni Lucky ha detto ad Awelima di aver fatto parte in patria di un ''gruppo criminale'' e di aver compiuto ''cose terribili''. Tra le foto trovate nei cellulari, ha spiegato Giorgio, in particolare di Awelima, ce ne sono alcune di africani torturati e del sezionamento di un animale. ''Quando ci saranno noti tutti i risultati dei prelievi - ha aggiunto Giorgio - trarremo le conclusioni. Non cerchiamo capri espiatori, o nigeriani perché nigeriani, ma solo gli autori dell'omicidio''. La cerimonia funebre di Pamela è prevista il 5 maggio in mattinata nella chiesa di Ognissanti, in via Appia Nuova, distante poche decine di metri dalla casa dove viveva la giovane, dalla scuola che aveva frequentato e dai luoghi dove abitualmente si incontrava con amici e amiche.

“Le ultime immagini da viva. Perché era proprio lì?”. Giallo Pamela Mastropietro, a “Chi l’ha visto?” spunta un filmato inedito che fa saltare sulla sedia la madre: “Ecco cosa non torna”