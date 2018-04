A Roma è panico per il ritorno di diversi casi di tubercolosi nelle scuole. Fin qui sono tre gli istituti finiti sotto osservazione, tutti nel municipio 12: sono tre per ora i casi accertati e tanta la paura tra le famiglie. Accade in zona Bravetta, presso gli istituti superiori Ceccarelli e Malpighi, dove si rincorrono dubbi e richieste di interventi da parte dei genitori e degli studenti stessi con un passaparola che sta inevitabilmente generando il panico. Per ora il caso accertato dalla Asl Rm 3 è uno solo nei due plessi, con due casi sospetti già ricoverati al Bambino Gesù e allo Spallanzani. Poi dimessi. Ma gli screening, effettuati solo sulla classe del ragazzo risultato malato, hanno dato per la maggior parte dei casi esito di positività. Va ricordato che risultare positivi al test di Mantoux non significa avere la tubercolosi ma esserci venuti a contatto. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma la paura resta: gli studenti delle altre classi chiedono a gran voce di potersi sottoporre ai test. “Non abbiamo avuto indicazioni dalla preside – sottolineano le famiglie – almeno i medici ci dicano cosa dobbiamo fare”. Qualcuno sta effettuando il test privatamente e qualcun altro non manda i figli a scuola. La paura è che possa accadere come alla scuola media Morandi , nello stesso municipio, dove è stata trovata affetta da tbc una docente e, dopo settimane, la stessa diagnosi è stata effettuata su uno studente. Tante le polemiche, quindi, per uno screening che per molti sembra essere andato avanti troppo a rilento. (Continua a leggere dopo le foto)

Sono stati controllati infatti, ad oggi, solo il 70% degli iscritti. “La Tbc – spiega il consigliere di Fratelli d'Italia del XII Municipio Giovanni Picone - ha un periodo di incubazione di tre mesi e dal 9 febbraio, quando si è verificato il primo caso, ne sono passati due. Perché è stato controllato soltanto il 70% degli alunni? Vogliamo sapere quando partirà lo screening anche al Ceccarelli e al Malpighi, non vorremmo ritrovarci con un'epidemia nel municipio 12”. La Tbc infatti ora torna a far paura: dal 2013 in Italia i casi sono aumentati del 20%

