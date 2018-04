Mancano pochi mesi all'avvio del processo in Cassazione che vede imputato Michele Buoninconti, l'uomo accusato e condannato, in primo e in secondo grado, a 30 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Elena Ceste. Si è sempre detto innocente Michele Buoninconti, ha sempre sottolineato come la giustizia con lui abbia preso un abbaglio. E continua a proclamare dal carcere la sua innocenza. Per la difesa Elena è morta a causa di un drammatico incidente, ha perso la vita perché aveva dei grossi problemi mentali. Per l'accusa invece non ci sono dubbi: è stato Michele Buoninconti a uccidere sua moglie Elena Ceste e occultare poi il suo cadavere. Nel corso di questi anni, dopo aver perso la potestà genitoriale, l'uomo ha tentato di interagire con i quattro figli, accuditi dai genitori di Elena Ceste, i quali però, interpellati dal Tribunale dei minorenni, già in passato espressero la loro intenzione di non voler più aver alcun contatto con il padre. Michele Buoninconti ha recentemente inviato alcune lettere dal carcere. Lettere ritenute dagli psicologi destabilizzanti per la serenità dei bambini tanto da essere state nascoste per tutelare il loro benessere. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo la criminologa Roberta Bruzzone, intervenuta sul settimanale Giallo, lo scopo di Michele Buoninconti è quello di manipolare la figlia maggiore per ottenere da lei delle dichiarazioni favorevoli da utilizzare in vista dell'avvio del processo. ''Ritengo quanto accaduto di una gravità inaudita - ha scritto la criminologa - e bene hanno fatto i legali della famiglia Ceste a tutelare in sede giudiziaria''. In passato anche l'amica di Michele, tale Marilinda, avrebbe cercato di avvicinare i figli di Elena Ceste. Il fatto era stato riportato dal quotidiano ''CronacaQui.it'' e discusso anche durante una puntata di ''Chi l'ha visto?'' dello scorso marzo.''La donna avrebbe già tempestato di messaggi la ragazza, l'avrebbe aspettata fuori da scuola, addirittura si sarebbe recata dal parroco di Govone, dove i ragazzi abitano con i nonni, per avere un indirizzo preciso. Franco Ceste, nonno e tutore legale dei quattro figli di Elena e Michele, ha presentato una denuncia per stalking, tramite l’avvocato Deborah Abate Zaro, allo scopo di tenere lontana dalla sua famiglia quella donna, Marilinda G., 56 anni''. ''La ragazzina - si leggeva ancora nell'articolo - si è confidata con i nonni e una cugina. Da tempo, aveva spiegato, riceveva dei messaggi su WhatsApp di una persona che non aveva mai conosciuto, una tale Marilinda. Una persona che invece i nonni conoscevano, almeno a livello di atti giudiziari, per la relazione intrapresa con il padre''.

