Una storia che ha fatto tremare l'Italia, quella avvenuta all'Istituto "Carrara" di Lucca, dove un insegnante ha subito degli atti di bullismo molto forti. Oggi il giovane protagonista del video si è espresso sull'accaduto e dice di essere pentito, di aver finalmente capito quello che ha fatto e di essere dispiaciuto per il professore e soprattutto per i suoi genitori: "Mi piange il cuore quando vedo quanto soffrono". Il ragazzo in un'intervista alle Iene parla dell'episodio che ha portato lui e altri due alla bocciatura, due compagni alla sospensione fino al 19 maggio e uno a una sospensione di meno di 15 giorni. In più la procura minorile ha aperto un'inchiesta. "Quelle cose succedevano tutti i giorni praticamente, in particolare con quel professore", racconta il giovane, che ha 15 anni. "Quando ho visto il video mi sono sentito una nullità. Avevo l'aria di chi vuole fare il bullo, ma io bullo non lo sono", dice. Sembra aver realmente capito la gravità dell'atto che ha compiuto, ma dice che è stata l'inchiesta della procura ad aprirgli gli occhi sui suoi errori. Fino a quel momento non aveva capito fino in fondo la gravità. (continua dopo la foto)

"I compagni mi dicevano: dai, visto che tanto sarai bocciato fai casino. E io mi sentivo un grande. Non sapevo nemmeno che quella scena fosse ripresa, ma tanto spesso facevamo i video. Gli altri però restavano su una chat ristretta di Whatsapp. Questo ha girato tutta Italia". La diffusione ha provocato diversi problemi al giovane. "Ho ricevuto minacce su Instagram. Anche da gente di quarant'anni, che mi ha mandato messaggi tipo "vieni a Lucca, a fare il grosso, che ti si ammazza". Una persona mi ha pure telefonato al cellulare con il numero sconosciuto per minacciarmi. Ora i miei genitori hanno paura e non mi fanno uscire. Al massimo posso andare al campino qui vicino a giocare a pallone". (continua dopo le foto)





Riguardo al "Carrara", il ragazzo dice di aver sbagliato scuola. "Ho chiesto di trasferirmi ma ormai non potevo più cambiare e allora sono rimasto lì. Sapendo che comunque sarei stato bocciato". La classe era "senza regole" Tutti si comportavano così. Ce ne erano veramente pochi che non lo facevano. Ed è stato così fin dall'inizio dell'anno". Dopo l'uscita del video l'alunno è andato a chiedere scusa, racconta di aver parlato un'ora e mezzo con la vicerpreside e di aver cercato il professore. "Ma non mi ha voluto parlare".

Ti potrebbe interessare anche: “Sei grasso e inutile”. Una storia di bullismo odiosa e drammatica. A soli 12 anni, il terribile gesto di questo ragazzino. Un caso che ha scatenato rabbia e indignazione