Sognava di coronare la sua storia d'amore con un ragazzo italiano che aveva conosciuto e del quale si era innamorata, al punto da sfidare le convinzioni della famiglia pure di coronare la sua storia d'amore. Una determinazione che ha finito però per costarle caro, scatenando un assurdo dramma al quale è davvero difficile credere. Vittima della follia dei parenti è stata infatti una giovane di nome Sana Cheema, 25 anni, di origini pachistane ma residente da tantissimo tempo a Brescia, dove si era perfettamente integrata con la comunità locale ed era benvoluta da tutti. A ucciderla sono stati il padre e il fratello, che l'hanno sgozzata per quelle sue parole che alle loro orecchie erano suonate come un gesto di sfida: "Voglio sposare un italiano". La ragazza aveva studiato nella città lombarda per poi iniziare i primi contatti con il mondo del lavoro, trovando un'occupazione a Milano. Poi aveva trovato l'amore, con un ragazzo del quale non si conoscono ancora molte informazioni ma al quale lei si era subito molto legata. (Continua a leggere dopo la foto)

Sana si era innamorata di lui e aveva deciso di sposarlo, nonostante il fermo divieto dei familiari. I due avevano vissuto insieme a Brescia, un periodo durante il quale Sana aveva anche ottenuto la cittadinanza italiana, e avevano pianificato di andare a vivere insieme in Germania dove avrebbero coronato il loro sogno e magari messo su anche una famiglia. Poi l'imprevisto: un paio di mesi fa Sana, come riporta il Giornale di Brescia, è tornata in Pakistan, nel distretto di Gujrat dove è nata. Lo faceva di tanto in tanto, lo ha rifatto per andare a ricongiungersi con i familiari per un breve periodo. (Continua a leggere dopo le foto)

Da quel viaggio però stavolta non è più tornata. Padre e fratello l'hanno punita, definitivamente, barbaramente.

Sono stati arrestati dalla polizia di Gujarat. Un incubo per la comunità bresciana, che nell'agosto 2006 si era trovata a vivere una vicenda simile, quella di Hina Saleem, anche lei uccisa dai famihliari e sepolta nel giardino davanti a casa. Anche lei, come Sana, voleva vivere all'occidentale. Anche lei, come Sana, ha pagato con la vita la sua sfida alle tradizioni.

