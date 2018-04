Quattordici anni ad Antonio Ciontoli. Tre alla moglie, Maria Pezzillo, e i figli Martina e Federico, tutti ritenuti colpevoli di omicidio colposo. Assolta, invece, la fidanzata di Federico, Viola Giorgini, che era accusata di omissione di soccorso. Così ha deciso ieri il Tribunale di Roma che ha disposto inoltre una provvisionale di 400mila euro per i genitori di Marco Vannini. Una sentenza accompagnata dal grido “Vergogna” e che ha gettato nello sconforto l’intera famiglia di Marco. Nei minuti successivi la mamma di Marco, Marina, aveva attaccato: "Riconsegnerò la mia scheda elettorale perché mi vergogno di essere una cittadina italiana". Aggiungendo poi: "Quell'uomo ha fatto sì che mio figlio morisse, Marco urlava come un disgraziato in quella casa, e gli hanno dato solo 14 anni? Quale messaggio arriva dalla giustizia ai giovani? Che puoi uccidere chiunque e andare in giro come se niente fosse - ha aggiunto -Dentro quell'aula c’è scritto che la giustizia è uguale per tutti. Ma non è vero. Maledetta quella notte e maledetti loro. Fatevi sentire perché non è giusto che paghino solo le mamme a cui ammazzano i figli. (Continua dopo la foto)

Ho sempre confidato nella giustizia ma oggi capisco che è dalla parte di chi uccide". Un’eco che non si smorza e che anzi aumenta oggi con un’intervista che sempre Marina ha rilasciato al Messaggero: "Mio figlio è in un fornetto al cimitero loro se ne stanno a spasso e staranno pure festeggiando. Non ci posso pensare, e Viola è stata addirittura assolta. [...] Ho confidato nella giustizia fino all'ultimo, ho pregato, ho cercato di non perdere mai la dignità. Mio marito e io non abbiamo mai infierito contro nessuno, invece per me oggi la giustizia ha fallito"."Mio figlio mi manca da impazzire, manca a tutta la famiglia. [...] [Ciontoli] è una persona che ha omesso i soccorsi, che ha lasciato che Marco morisse.





Non so nemmeno se si farà un giorno in galera. Gli hanno riconosciuto le attenuanti. Ma quali attenuanti... E allora gli aggravanti? I futili motivi, la crudeltà, il fatto che più perizie hanno affermato che Marco se soccorso in tempo avrebbe avuto altissime probabilità di salvarsi, tutto questo non conta niente?" La speranza è che "il pm si appelli contro la sentenza". Ma nulla potrà restituire il figlio ad una madre addolorata. "Ho cresciuto un figlio con sani principi - dice la donna - educandolo al rispetto e alla fiducia negli altri e che compenso ho ricevuto io? Un figlio dentro una bara".

