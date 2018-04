Stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro quando, all’altezza di Latiano lungo la superstrada che collega Brindisi a Taranto l’auto con a bordo Lorenzo Caiolo, 64 anni, si è scontrata con un mezzo che procedeva sullo stesso senso di marcia. Un impatto fortissimo. L’auto che si cappottata diverse volte prima di incendiarsi. Il conducente, sembrerebbe il figlio 31enne, che riesce ad uscire mentre Caiola è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Inutili i tentativi di spegnere le fiamme cui si sono prestati alcuni automobilisti testimoni della terribile scena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Brindisi. L'arteria è rimasta bloccata per alcune ore. Docente di Italiano e Storia in pensione presso l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Laura Morvillo” di Brindisi. Il prof. Caiolo aveva 64 anni ed era di San Vito dei Normanni dove era stato sindaco. Era molto conosciuto in tutti gli ambienti per l’impegno sociale, una persona straordinaria, di grande umanità, impegnato nella Caritas e nel Movimento dei Cristiani per il Socialismo. Una lunga carriera politica la sua. (Continua dopo la foto)

Dal 1975 al 1980, assessore comunale ai Servizi Sociali eletto nelle liste Pci come indipendente(Movimento dei Cristiani per il socialismo). Realizza la più innovativa e diffusa rete di servizi sociali e sanitari, anticipando le successive leggi di Riforma sanitaria(1978) e dei Servizi Sociali(2000). In quei 5 anni San Vito diventa una realtà socio-sanitaria tra le più significative del Mezzogiorno. Poi 1984 al 1986 e dal 1988 al 1991 Sindaco. Completa nella metà del paese i lavori di illuminazione pubblica, fogna, acqua; recupera numerosi immobili pubblici da utilizzare per servizi a scopo sociale e culturale; dà attenzione alle culture altrui. (Continua dopo le foto)





Incontri e scambi con cittadini e istituzioni di nazioni europee (Germania, Finlandia ecc.) per scambi culturali; organizza incontri a sostegno di varie comunità straniere (curdi, albanesi, magrebini); incrementa l’occupazione grazie alla creazione di nuovi servizi socio – sanitari. Applica il sistema amministrativo partecipato e massimamente trasparente. Avvia una nuova politica urbanistica, culturale, economica. Caiolo fu tra i fondatori della prima associazione di soccorritori volontari della provincia di Brindisi, la Fratellanza Popolare Croce d’Oro di San Vito dei Normanni, e precorse i tempi, già da assessore nella prima giunta di centrosinistra a San Vito (composta da Cattolici Democratici e Pci), inaugurando un consultorio familiare prima ancora che fossero istituiti con legge nazionale, e servizi per gli anziani. Instancabile, aveva anche contribuito in maniera determinante alla nascita del gruppo folk La Taricata, molto noto.

