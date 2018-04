Una notizia improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. A dare la notizia, subito rimbalzata sui social, è stata proprio lei, l'ex protagonista del Grande Fratello Vip, che ha annunciato sul suo Instagram Stories che l'amore era arrivato al capolinea. La coppia si era conosciuta nello studio della trasmissione Uomini e Donne. Il dj aveva infatti vestito i panni del tronista nel corso dell'edizione 2015/2016, alla corte della regina delle tv Maria De Filippi. In mezzo a tante corteggiatrici alla fine il suo cuore aveva scelto proprio Giulia, iniziando una relazione durata fino a oggi. La De Lellis attraverso un video ha commentato la decisione di fare un passo indietro, tentando così di spiegare il motivo della decisione presa dopo che i fan avevano già notato nel corso delle ultime settimane tante stranezze, avanzando primi l'ipotesi di una rottura all'orizzonte: "Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto sempre senza prese in giro o altro" ha esordito la De Lellis. (Continua a leggere dopo la foto)

"Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati, ma non perché io debba giustificarmi o darvi spiegazioni. Semplicemente perché la mia storia è nata in un programma meraviglioso, è stata un'esperienza incredibile che auguro a tutti. Avendo condiviso ogni tipo di situazione, soprattutto quelle belle – quelle brutte le ho omesse – mi sembrava il minimo aggiornarvi su questa situazione". Sui veri motivi dell'addio, però, Giulia ha scelto il silenzio: "Non devo stare ad elencarvi tutti quanti i motivi perché non mi sembra il caso. I panni sporchi vanno lavati in casa. L'ho precisato perché molti di voi l'avevano già capito e non mi sembrava bello continuare a far finta di nulla. Come tutte le cose brutte, purtroppo o per fortuna, anche quelle belle passano". (Continua a leggere dopo le foto)

"Posso dirvi - ha concluso la De Lellis - che secondo me quando una relazione finisce è colpa sempre di entrambi. Se potete, rispettate questa situazione. Se continuerete a chiedere e curiosare più del dovuto, sappiate che non riceverete risposta". Fino a pochi giorni fa Giulia pubblicava messaggi romantici sui social, lasciando intendere che nonostante le voci tutto fosse rientrato nella normalità delle cose. L'ultimo scatto di coppia con Andrea risale solo al 9 aprile. L'immagine che li vedeva teneramente abbracciati era accompagnata dalle parole di Giulia: "Questa foto la metto qui ma più che per voi, stavolta è per me. Come se fosse un promemoria. La metto per ricordare il nostro primo safari. I sorrisi, lo stupore e la bellezza. La metto per noi amore, buongiorno! Ti amo più di ieri, tua".

